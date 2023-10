Vom Feld zum Garn; Partnerschaft mit Nahar Spinning Mills Limited und unserem Gruppenunternehmen Yamaya Orimono zur Gewährleistung einer zuverlässigen Rückverfolgbarkeit.

Yagi Co., Ltd. (TOKYO:7460) (https://www.yaginet.co.jp/en/index.html) gibt die Einführung eines firmeneigenen Systems für ein konsistentes Rückverfolgbarkeitsmanagement vom Feld bis zum Garn bekannt. Dieses proprietäre Managementsystem verknüpft die internationalen Zertifizierungen für die in Indien produzierte Bio-Baumwolle, die wir verarbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030804596/de/

Part of our organic cotton production background (Photo: Business Wire)

Komplexität der Zertifizierung von Bio-Baumwolle

Es gibt verschiedene internationale Zertifizierungen und Standards für Bio-Baumwolle. Diese beginnen bereits bei der Entkörnung, dem Prozess der Trennung von Samen und Baumwolle vom geernteten Baumwollballen und der Baumwolle, um die Rückverfolgbarkeit von Garn, Stoffen und dem Endprodukt zu gewährleisten. Für die vor dieser Phase stattfindenden Prozesse wird jedoch der Zertifizierungsstandard für biologische Agrarprodukte auf Baumwollballen und das Feld angewendet.

Das gleichzeitige Vorhandensein dieser beiden unterschiedlichen Zertifizierungen erschwert ein einheitliches Rückverfolgbarkeitsmanagement für Bio-Baumwolle (und deren Produkte). In der Vergangenheit sind Fälle von Betrug im großen Stil im Zusammenhang mit Bio-Baumwolle in Indien, dem weltweit größten Erzeugerland von Bio-Baumwolle, ans Licht gekommen.

Von Cotton iD angestrebte Rückverfolgbarkeit

Wir haben ein eigenes Managementsystem entwickelt und in Betrieb genommen, mit dem wir die beiden internationalen Zertifizierungen für die in Indien produzierte und von uns verarbeitete Bio-Baumwolle miteinander verbinden. Dank dieses Systems können wir die Rückverfolgbarkeit vom Baumwollfeld bis zum Faden lückenlos sicherstellen. Mit Hilfe dieses Systems erzielen wir eine unglaublich transparente Rückverfolgbarkeit für 85 oder mehr der von uns verarbeiteten Bio-Baumwolle, vom Baumwollfeld bis zum Faden. Wir haben mit dem Vertrieb von Produkten unter unserer Marke "Unito Organic" begonnen, die Garne, Textilien und Bekleidung abdeckt. Wir können Kunden, die bei unserem Unternehmen Bio-Baumwolle kaufen, Zertifikate für dieses Management vorlegen.

Bio-Baumwolle und unser Unternehmen

Wir sind seit 2006 GOTS (Global Organic Textile Standard)-Mitglied und eines der führenden japanischen Unternehmen im Hinblick auf die Menge der verarbeiteten international zertifizierten Bio-Baumwolle. Wir beteiligen uns außerdem an Aktivitäten zur Unterstützung der Umstellung von Baumwollbauern in Indien auf biologischen Anbau, unterstützen nach wie vor die Schulbildung von Bauernkindern und haben uns für die Schaffung nachhaltiger Rahmenbedingungen für Bio-Baumwolle eingesetzt.

Unser Konzernunternehmen "Tsubame Towel" (https://tsubame-towel.com/) produziert das größte Volumen an Handtüchern aus Bio-Baumwolle in Japan. Außerdem gehört zu uns Yamaya Orimono Co. (https://yamayaorimono.co.jp/), ein Spezialist für die Garnverarbeitung, der ebenfalls GOTS-zertifiziert ist. Bio-Baumwolle ist ein äußerst wichtiger Bestandteil unserer Gruppe.

"Wir sind uns der Notwendigkeit eines Managementsystems für die Rückverfolgbarkeit bewusst, das in Bezug auf die Transparenz der Rückverfolgbarkeit, die in der Textilindustrie besonders wichtig ist, einen Schritt weiter geht. Durch die Unterstützung der Spinnerei wollen wir unser Managementsystem konsolidieren und Ländern auf der ganzen Welt sicherere und zuverlässigere Bio-Baumwolle zur Verfügung stellen, um unsere nachhaltige Geschäftstätigkeit fortzusetzen." - Yamaya Orimono Co., Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030804596/de/

Contacts:

Masaru Utsunomiya Nobuo Takemoto

Sales Dept. Section 211 Yagi Co., Ltd. (2-2-8 Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 540-8660 Japan)

utsunomiyam@yaginet.jp takemoton@yaginet.jp +81-6-6266-7895 +81-6-6266-8582