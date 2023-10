Sitka Gold - Potenzial auf substanzielle neue Goldlagerstätte aufgezeigt

Anzeige / Werbung

Die neuen Bohrungen zeigen einmal mehr die außergewöhnliche Kontinuität der Goldvererzung auf RC Gold!

Exzellente Neuigkeiten einmal mehr von Sitka Gold (CSE SIG / WKN A2JG70)! Der kanadische Goldexplorer meldet starke Bohrergebnisse aus dem Yukon, die insbesondere das Potenzial aufzeigen, die bekannte Goldvererzung weiter auszudehnen.

Im Detail gibt Sitka die Resultate der Bohrungen DDRCCC-23-048 bis DDRCCC-23-054, der Bohrlöcher acht bis 14, die während der Bohrkampagne 2023 auf dem RC Gold-Projekt des Unternehmens abgeteuft wurden, bekannt. Die Ergebnisse zweier weiterer Bohrungen stehen noch aus.

Das Highlight der heute gemeldeten Bohrresultate war mit Sicherheit Bohrloch 54, das direkt ab der Oberfläche 84 Meter mit 1,21 g/t Gold erbrachte! Darin enthalten war ein Vererzungsabschnitt von 4 Metern Länge mit 5,12 g/t Gold sowie ein weiterer Intervall, in dem Sitka 51 Meter mit 1,52 g/t Gold nachwies.

Hinzu kommen die Bohrungen:

DDRCCC-23-048

- 58,1 Meter mit 0,72 g/t Gold, davon,

- 21,6 Meter mit 1,22 g/t Gold,

6.2 Meter mit 2,85 g/t Gold

DDRCCC-23-053

- 29,0 Meter mit 0,68 g/t Gold und

- 3,9 Meter mit 4,76 g/t Gold



DDRCCC-23-051

- 32,0 Meter mit 0,59 g/t Gold, davon

- 6,2 Meter mit 2,85 g/t Gold

DDRCCC-23-049

- 48,0 Meter mit 0,51 g/t Gold, davon

- 29,9 Meter mit 0,73 g/t Gold

Potenzial auf substanzielle neue Goldlagerstätte

Sitka hat mit diesen Ergebnissen die bekannte Goldvererzung der Blackjack-Lagerstätte - und damit das Potenzial auf eine beträchtliche Menge weiterer Unzen des gelben Metalls - erheblich ausgeweitet. Und da die Vererzung in alle Richtungen offenbleibt, ist das Ende der Fahnenstange hier noch lange nicht erreicht. Besonders vielversprechend ist darüber hinaus, betont auch Sitka CEO Corwin Coe, dass das Potenzial der Saddle-Zone bekräftigt wird, eine substanzielle neue Lagerstätte zu enthalten!

Denn die Bohrung 54 wurde am westlichen Rand der Saddle-Zone und 450 Meter östlich der Begrenzung der Blackjack-Ressource niedergebracht. Und die erwähnten 84 Meter mit 1,21 g/t Gold ab der Oberfläche stellen das beste bislang in diesem Bereich erzielte Bohrergebnis dar! Auch da in der Saddle-Zone bislang nur eine Handvoll Bohrungen durchgeführt wurden, bleibt diese in alle Richtungen offen. Spannend ist dabei, dass im Untergrund von Saddle die größte Gold-im-Boden-Anomalie des Projekts zu finden ist, die auch noch die höchsten Goldgehalte aller solcher Anomalien auf dem RC Gold-Projekt aufweist.

Angesichts dessen, dass eine solch große geochemische Anomalie in der Saddle-Zone zu finden ist und Sitka bisher Bohrungen nur am Rand dieser Zone vorgenommen hat, während der stärkste Teil der Anomalie sich 625 Meter östlich von Bohrung 54 erstreckt, scheinen die Aussichten auf eine zukünftige Ausweitung der Saddle-Zone zu einem bedeutenden neuen Goldvorkommen nach Ansicht von CEO Coe "sehr vielversprechend".

Hängt auf RC Gold alles zusammen?

Wie Coe weiter ausführt, demonstriert Bohrloch 53 aber auch die außergewöhnliche Kontinuität der Goldvererzung im gesamten mit Intrusionen assoziierten Goldsystem von RC Gold. Denn die Saddle-Zone bleibt 450 Meter in Richtung der Blackjack-Lagerstätte offen und 1 Kilometer östlich in Richtung der Eiger-Lagerstätte. Bislang hat es so gut wie keine Bohrungen zwischen diesen Zonen gegeben. Angesichts seiner Lage aber stärkt Bohrloch 54 die Theorie des Unternehmens, dass die im 3 x 5 Kilometer großen Clear Creek-Intrusionskomplex auftretende Goldvererzung mit weiteren Bohrungen zu einem großen Ganzen verbunden werden könnte. Offensichtlich kratzt Sitka auf RC Gold im wahrsten Sinne des Wortes gerade erst an der Oberfläche. Gerade auch angesichts der jüngsten Ergebnisse erscheint das Potenzial somit nach wie vor gewaltig.

Der Goldinvest-Newsletter: Die wichtigsten Rohstoffnews direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie uns auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065