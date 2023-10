© Foto: picture alliance /Jakub Porzycki - picture alliance /Jakub Porzycki



Höhere Preise für BigMac und Co. haben im dritten Quartal deutlich mehr Geld in die Kassen gespült. Doch die Inflation bremst das Umsatzwachstum deutlich. Die Zahl der Kunden ging erstmals in diesem Jahr zurück.McDonald's vermeldete am Montag einen Umsatz- und Gewinnsprung für das dritte Quartal und sorgte für die nächste positive Earnings-Überraschung an der Wall Street. Dank gestiegener Preise in den Restaurants konnten die Erwartungen der Analysten geschlagen werden. So stiegen die vergleichbaren Umsätze im Berichtszeitraum um 8,8 Prozent. Bloomberg zufolge hatten Analysten nur mit einem Anstieg von 7,8 Prozent gerechnet. Gleichzeitig warnte das Management jedoch schon vor Monaten, …