Vaduz (ots) -Für die Neugestaltung des liechtensteinischen Reisepasses wurde im Juli 2023 ein Gestaltungswettbewerb gestartet. "Ein Stück Heimat immer dabei" von Anikó-Katharina Stalder aus Triesen wurde von der Jury nun einstimmig zum Sieger gekürt.Am 23. Oktober 2023 hat die Jury unter dem Vorsitz von Markus Biedermann, Generalsekretär des Ministeriums für Inneres, Wirtschaft und Umwelt, die Wettbewerbsbeiträge zur Neugestaltung des liechtensteinischen Reisepasses beurteilt. Von den 21 eingereichten Beiträgen erfüllten 17 die in den Wettbewerbsunterlagen definierten Voraussetzungen. In mehreren Beurteilungsrunden hat die Jury die Beiträge gestalterisch und konzeptionell bewertet und schliesslich folgende Rangierung festgelegt:1. Platz: Ein Stück Heimat immer dabei von Stalder Anikó-Katharina, kefi creations gmbh, Triesen2. Platz: Vielseitige Heimat von Suchy Davina und Pursche Martin, ZENTRA GmbH, Ruggell3. Platz: Labradorit von Loretz Gioia, Triesen4. Platz: Alpenjuwel von Kindle Kevin, Triesen5. Platz: Heimatland von Batliner Stephanie, EschenDer Siegerbeitrag "Ein Stück Heimat immer dabei" von Anikò-Katharina Stalder aus Triesen stellt nach Ansicht der Jury in seiner Gesamtheit einen stimmigen Entwurf dar, der offen gestaltet ist und sinnvolle Freiräume lässt. Der Einbezug der liechtensteinischen Gemeinden wirkt dabei identitätsstiftend. Die grafische Gestaltung ist zeitlos und damit langlebig. Die Farbwahl wirkt edel, ohne zu übertreiben.Die Jury bedankt sich bei allen, die am Gestaltungswettbewerb teilgenommen haben und anerkennt im Besonderen die Vielfalt der konzeptionellen und inhaltlichen Ausgestaltung. Die Teilnehmenden haben damit einen wertvollen Beitrag zum Entstehen des neuen liechtensteinischen Reisepasses geleistet.Alle bewerteten Wettbewerbsbeiträge werden am Donnerstag, 2. November 2023, und am Freitag, 3. November 2023, jeweils von 17:00 bis 20:00 Uhr im Foyer des Gemeindesaals Eschen ausgestellt. Der Eintritt ist kostenlos.Das Ausländer- und Passamt wird im kommenden Jahr eine öffentliche Ausschreibung zur Produktion des neuen liechtensteinischen Reisepasses durchführen. Das finale Design wird dann in Zusammenarbeit mit dem Passlieferanten festgelegt. Der neue gestaltete Reisepass soll voraussichtlich ab 2026 herausgegeben werden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100912853