OVG Münster beseitigt teure bürokratische Hürde für Photovoltaik-FreiflächenanlagenDem Ausbau erneuerbarer Energien stehen in Deutschland mächtige Hindernisse im Weg. Diese bestehen nicht nur in aufwendigen und teuren Vorgaben für Erteilung einer Genehmigung, sondern auch in der Frage, ob ein Wasseranschluss für die eine Photovoltaik-Freiflächenanlage gefordert werden kann. Eine ebenso kostspielige wie unnötige bürokratische Auflage, die Solarparks unwirtschaftlich machen kann. Zu Unrecht, wie nun das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen entschied (Az.: 15 A 3204/20). Damit ...

