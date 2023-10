Im Rahmen seines CO2RYLUS-Projekts beabsichtigt Gas Storage Denmark (GSD), Dänemarks erste Onshore-CO2-Speicheranlage in Stenlille zu entwickeln, die bis zum 1. April 2026 ihren Betrieb aufnehmen soll.

Mit dem CO2RYLUS-Projekt und der Ausschreibung verfolgt GSD in erster Linie das Ziel, den Aufbau von Know-how und die Entwicklung neuer CCS-Wertschöpfungsketten innerhalb des entstehenden dänischen CO2-Sektors zu unterstützen.

Die Ausschreibung für die erste CO2-Speicherkapazität im Rahmen des CO2RYLUS-Projekts ist nun eröffnet, und interessierte Parteien werden hiermit eingeladen, sich zu beteiligen, indem sie ihr(e) Angebot(e) bis zum 17. November 2023 einreichen. Die Ausschreibungsunterlagen sind hier verfügbar.

Die in dieser Ausschreibung angebotene Gesamtkapazität beläuft sich auf 2.000.000 Tonnen CO2 die per Lkw an die Speicheranlage in Stenlille geliefert und über einen Zeitraum von 10 Jahren in den Speicher eingespeist werden sollen. Es handelt sich um ein beschleunigtes Projekt, bei dem die Verträge bis zum 1. Dezember 2023 unterzeichnet werden sollen.

Mit dem Projekt soll eine Plattform für die Innovation und Beschleunigung der CCS-Technologie in Dänemark geschaffen werden. Die Plattform dient der Verbreitung und dem Austausch von technischem Speicher-Know-how sowie von Erfahrungen mit ersten Industriestandards in der integrierten Wertschöpfungskette "vom Schornstein bis zum Untergrund", um die Entwicklung der Branche zu beschleunigen.

Über GSD

GSD verfügt aufgrund des bestehenden Methangasspeichers in Stenlille über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit der unterirdischen Speicherung. Daher verfügen wir über einen tiefen Einblick in die unterirdische Lagerung sowie über umfassende Erfahrungen in den Bereichen Sicherheit, Überwachung, Kommunikation und gute Beziehungen zur örtlichen Bevölkerung.

