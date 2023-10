Inflation in Deutschland weiter rückläufig

Werbung







Am Montag gab das Statistische Bundesamt wie gewohnt die aktuellen Zahlen zur Inflation bekannt. Der in den vergangenen Monaten zu erkennende rückläufige Trend wird auch voraussichtlich im Oktober weiter sichtbar sein.



Wie zu jedem Monatsende werden die vorläufigen Inflationsdaten über das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Die aktuellen vorläufigen Inflationszahlen liegen bei 3,8%. Damit hat sich die Inflation im Oktober weiter abgeschwächt und erreichte erstmalig wieder das Niveau von August 2021. Werfen wir einen Blick auf den Jahreswechsel 2022/2023 (Nov-Feb), sehen wir, dass die Inflationsraten dort Ihre Hochpunkte nach Beginn der Corona-Pandemie bei 8,1% bis 8,8% markierten. Insbesondere der Rückgang der Energiepreise wirkte sich im Oktober 2023 dämpfend auf die Inflationsrate aus. Hier spielen zudem auch wieder die Basiseffekte eine große Rolle. Zwar ist der Energiepreis auf einem konstant hohen Niveau in Deutschland, hat aber im Vergleich zum Oktober 2022 um 3,2% abgenommen.



Neben den Verbrauchern, die das Preisniveau spätestens bei Ihren wöchentlichen Einkauf im Supermarkt im Geldbeutel merken, werfen auch die Währungshüter (die Zentralbanken) ein besonderes Augenmerk auf die Inflationszahlen. Durch Anpassungen der Leitzinsen haben Sie die Möglichkeit, der Inflation gegenzusteuern. Wie Sie mit Hilfe von Derivaten auf Staatsanleihen von Zinsentscheidungen der Zentralbanken profitieren können erklärt Ihnen unser HSBC Referent Julius Weiß im aktuellen Interview.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Welche Termine diese Woche kein/e Anleger/in verpassen sollte, lesen Sie im HSBC-Wochenausblick. Wir nehmen für Sie die Börsenkalender unter die Lupe und informieren Sie jeden Sonntag über die wichtigsten Quartalszahlen, Konjunkturdaten und mehr - schauen Sie direkt auf der HSBC-Homepage vorbei:









