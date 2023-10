© Foto: Patrick Pleul/dpa



Noch ist die Lage am Ölmarkt entspannt, weil sich der Nahostkonflikt auf Israel und den Gaza-Streifen beschränkt. Sollte sich der Konflikt aber ausweiten, könnte das die Ölströme ernsthaft gefährden.Dass der Ölpreis unmittelbar mit der geopolitischen Weltlage zusammenhängt, hat bereits der Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt. Auch nach dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober stieg der Preis kurzfristig - viele fürchteten wohl eine erneute Knappheit des Rohstoffs. Nun hat sich die Lage am Ölmarkt wieder etwas entspannt, wohl weil sich der bewaffnete Konflikt im Nahen Osten auf Israel und den Gazastreifen beschränkt. Dass der Iran oder seine Verbündeten bislang keine …