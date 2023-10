LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktie von International Airlines Group (IAG) nach Zahlen zum dritten Quartal von 230 auf 250 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Nach der Zahlenvorlage der Fluggesellschaft gebe es noch ein paar Dinge mit dem Management zu besprechen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe IAG zwar von ermutigenden Trends für das laufende vierte Quartal gesprochen, aber keine expliziten Ziele genannt. Auch der Gaza-Krieg und Pläne in Spanien, womögliche Inlandsflüge zu verbieten, seien wichtige Themen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0177542018

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken