Goliath Resources: Bisher bestes Bohrloch mit mehr als 2 Unzen Goldäquivalent!

Anzeige / Werbung Das diesjährige Bohrprogramm von Goliath dürfte eines der größten sein, die ein Junior-Gold-Explorer in diesem Jahr in Nordamerika durchführt. Die neu entdeckte hochgradige Gold-Bonanza-Scherung innerhalb der Golden Gate Feeder Zone hat es in sich. Soeben meldet Goliath Resources (TSXV: GOT, FRA: B4IF) den hochgradigsten Abschnitt, der bisher auf dem Grundstück Golddigger im Golden Triangle, British Columbia je durchteuft wurde! Bohrung GD-23-180 von Pad 16 durchschnitt zahlreiche Vorkommen von sichtbarem Gold sowie eine hochgradige Sulfidmineralisierung in Quarz-Stockwerk und Adern. Der Abschnitt besteht aus 65,00 g/t AuEq (64,88 g/t Au und 8,03 g/t Ag) über 7,90 Meter, einschließlich 86,99 g/t AuEq (86,84 g/t Au und 6,52 g/t Ag) über 5,90 Meter und 186,31 g/t AuEq (186,02 g/t Au und 13,29 g/t Ag) über 2,75 Meter. Mehrere längliche sichtbare Goldkörner mit einer Länge von bis zu 11 mm wurden identifiziert. Goliath hat außerdem die Ergebnisse von vier weiteren Bohrlöchern (GD-23-165; GD-23-203; GD-23-161 und GD-23-184) veröffentlicht. Auch diese Bohrungen lieferten weite Abschnitte mit bedeutender Quarz-Sulfid-Mineralisierung und weit verbreitete sichtbare Goldvorkommen. Die Ergebnisse von 110 Bohrlöchern, die im Jahr 2023 auf dem Grundstück Golddigger gebohrt wurden, stehen noch aus. Die Bonanza-Scherung, die zwischen den Hazelton-Sedimenten und dem Vulkangestein liegt, weist nun 104 Bohrpunkte auf und das Modell wurde von 13.000.000 m³ auf >25.000.000 m³ erweitert. Die neu entdeckte Zone Golden Gate, die sich innerhalb der Hazelton-Vulkanite und 20 Meter unterhalb der Bonanza-Scherung befindet, wurde mit einem Volumen von mehr als 1.100.000 m³ modelliert; die Definition des Gehalts hängt von den noch ausstehenden Untersuchungen ab

Abbildung 1: in grün markiert ist die neu entdeckte Golden Gate Feeder Zone. Schon jetzt vermuten die Geologen in dieser Zone mit der bisher höchsten Häufigkeit an sichtbarem Gold ein Volumen von mehr als 1 Mio. Kubikmeter. Die Surbet Zone ist rund fünfmal und die Bonanza Shear Zone sogar 25mal so groß. Alle drei Zonen sind geologisch offen. Abbildung 2: Die Golden Gate Feeder Zone unterhalb von Surebet und der Bonanza Shear Zone bietet jede Menge Potenzial für zusätzliche hochgradige Entdeckungen. Fazit: Das diesjährige Bohrprogramm von Goliath dürfte eines der größten sein, die ein Junior-Gold-Explorer in diesem Jahr in Nordamerika durchführt. Goliath drückt auf's Tempo und wird durch die Ergebnisse regelmäßig darin bestätigt, dass sein Golddigger Projekt bezüglich der Goldgehalte und Volumina zur Elite der Goldprojekte weltweit zählt. Die Trefferrate liegt bei allen drei Vorkommen, der Surebet Zone, der Bonanza Shear und Golden Gate Feeder Zone nahe bei 100 Prozent. Die Ergebnisse von mehr als 100 Bohrungen warten noch auf die Auswertung. Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass die durchschnittlichen Mächtigkeiten und Gehalte dieses Systems weiter zunehmen werden, wenn alle Bohrungen aus dem Jahr 2023 ausgewertet sind. Der Goldinvest-Newsletter: Immer die neuesten Rohstoffnews ins Postfach!

