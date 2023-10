Neues White Paper von KnowBe4 "Daten belegen den Wert von Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und simuliertem Phishing" ab sofort verfügbar

KnowBe4, Anbieter der weltweit größten Plattform für Schulungen zum Thema Sicherheitsbewusstsein und simuliertes Phishing, veröffentlichte heute eine neue Analyse der Wirksamkeit von Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und simuliertem Phishing zur Senkung von Cybersecurity-Risiken. Die Analyse basiert auf Daten von über 60.000 einzelnen KnowBe4-Kundenunternehmen weltweit.

Das neue White Paper von KnowBe4 mit dem Titel "Data Confirms Value of Security Awareness Training and Simulated Phishing" basiert auf der größten Datenanalyse ihrer Art. Dabei wurden mehr als 32 Millionen Endanwender befragt, die über 493 Millionen Phishing-Sicherheitstests (PSTs) absolvierten und mindestens einmal im Jahr an einem Training zum Sicherheitsbewusstsein teilnahmen.

Highlights der Studie sind unter anderem:

Gruppen, die häufig PSTs durchführten, erzielten bessere Ergebnisse bei der Erkennung simulierter Phishing-Kampagnen als Gruppen, die dies nicht taten.

Je häufiger Gruppen PSTs durchführten, desto besser schnitten die Benutzer bei simulierten Phishing-Tests ab. Je mehr PSTs, desto besser..

Gruppen, die wöchentliche PSTs durchführten, waren bei der Risikominderung um den Faktor 2,74 effektiver als Gruppen, die PSTs nur vierteljährlich oder seltener durchführten.

Je länger eine Gruppe trainierte, desto erfolgreicher war sie bei simulierten Phishing-Tests.

Gruppen, die sowohl Schulungen als auch simulierte Phishing-Tests absolvierten, waren am erfolgreichsten.

"Angesichts der von uns analysierten riesigen Datenmengen aus der ganzen Welt sollten alle Unternehmen im Rahmen ihrer Schulungsprogramme zum Sicherheitsbewusstsein regelmäßig simulierte Phishing-Tests durchführen, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen und das Cybersecurity-Risiko so effektiv wie möglich zu verringern", sagte Roger Grimes, datengetriebener IT-Verteidigungsexperte bei KnowBe4. "Phishing und Social Engineering verursachen 70-90% aller böswilligen Verletzungen der Datensicherheit. Daher ist es für die übergeordnete Cyber-Verteidigungsstrategie Ihres Unternehmens von entscheidender Bedeutung, dass Sie sich auf Möglichkeiten zur Minderung dieser Risiken konzentrieren. Wir freuen uns sehr, dass wir endlich die konkreten Daten vorliegen haben, die den wahren Wert von Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und Phishing-Simulationen bestätigen."

KnowBe4-Kunden bestätigen die wichtige Rolle, die die Plattform bei der Abwehr von Cyberangriffen und der Risikominderung spielt, sowie die generelle Effektivität der Einbeziehung von Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und simuliertem Phishing in die Cybersicherheitsstrategie eines Unternehmens:

"Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und kontinuierliche Überprüfungen haben unserer Organisation geholfen, die Fähigkeit unserer Mitarbeiter zu verbessern, verdächtige Inhalte zu erkennen und die Interaktion mit ihnen bei ihrer täglichen Arbeit zu vermeiden. Bedrohungen entwickeln sich ständig weiter, und Abwehrmechanismen werden irgendwann zwangsläufig nicht mehr greifen. Wenn das passiert, ist es wichtig, dass Menschen eingreifen und Trends und verdächtige Muster erkennen können, um so die letzte Verteidigungslinie zu bilden. KnowBe4 hat uns geholfen, den Arbeitsaufwand unseres Sicherheitsteams zu minimieren, um unseren Mitarbeitern relevante und nützliche Informationen zu liefern", sagte D.S., Sr. Manager IT Security Operations.

"Unser Programm zur Förderung des Sicherheitsbewusstseins bildet einen wichtigen Bestandteil unserer Defense-in-Depth-Strategie. Es gibt einfach keine Kombination von technischen Kontrollen, mit der wir jemals alle Risiken ausschalten könnten, denen wir ausgesetzt sind. Moderne Cyberattacken wie z.B. AiTM (Adversary-in-the-Middle) werden nur noch weiter zunehmen. Unsere Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource und bilden die vorderste Verteidigungslinie für unser Unternehmen. Die Partnerschaft mit KnowBe4 zum Aufbau und zur laufenden Verbesserung eines umfassenden Awareness-Programms unterstützt uns beim proaktiven Umgang mit neuen und aufkommenden Bedrohungen", sagte A.B., IT Security Manager.

Zum Download des neuen White Papers gelangen Sie hier: https://www.knowbe4.com/hubfs/Data-Confirms-Value-of-SAT-WP_EN-us.pdf.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für das Training von Sicherheitsbewusstsein und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 65.000 Organisationen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde vom IT- und Datensicherheitsspezialisten Stu Sjouwerman gegründet und hilft Organisationen dabei, das menschliche Element der Sicherheit anzugehen, indem das Bewusstsein für Ransomware, CEO-Betrug und andere Social-Engineering-Taktiken durch einen neuartigen Ansatz für Bewusstseinsschulungen zum Thema Sicherheit geschärft wird. Der verstorbene Kevin Mitnick, ein international anerkannter Cybersicherheitsspezialist und Chief Hacking Officer von KnowBe4, unterstützte die Gestaltung der KnowBe4-Schulung auf Grundlage seiner gut dokumentierten Social-Engineering-Taktiken. Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endbenutzer als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren, und vertrauen auf die KnowBe4-Plattform, um ihre Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu reduzieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030329558/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von Kathy Wattman unter pr@knowbe4.com 727-474-9950.