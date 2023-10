Regulatory News:

Aggregated presentation by day and by market

Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument (Code ISIN) Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 27/10/2023 FR0000050809 10,000 158.6462 Euronext

Detail transaction by transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:30:59+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 61 XPAR 83266110 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:31:00+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 61 XPAR 83266111 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:31:00+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 44 XPAR 83266112 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:31:00+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 61 XPAR 83266113 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:31:00+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 61 XPAR 83266114 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:31:00+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 9 XPAR 83266119 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:31:00+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 52 XPAR 83266120 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:33:02+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 41 XPAR 83266329 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:33:02+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 20 XPAR 83266330 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:33:02+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 20.00 XPAR 83266331 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:33:02+159:00 FR0000050809 158.60 EUR 41.00 XPAR 83266332 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:33:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 20.00 XPAR 83266333 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:33:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 9.00 XPAR 83266334 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 10.00 XPAR 83266664 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 23.00 XPAR 83266665 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 23.00 XPAR 83266666 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 10.00 XPAR 83266667 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 13.00 XPAR 83266668 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83266669 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 10.00 XPAR 83266670 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83266671 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83266672 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 22.00 XPAR 83266673 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83266674 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 16.00 XPAR 83266675 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83266676 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 21.00 XPAR 83266677 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 21.00 XPAR 83266678 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83266679 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 9.00 XPAR 83266680 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 33.00 XPAR 83266681 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 33.00 XPAR 83266682 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 33.00 XPAR 83266683 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 33.00 XPAR 83266684 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 32.00 XPAR 83266685 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 1.00 XPAR 83266686 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 1.00 XPAR 83266687 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 32.00 XPAR 83266688 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 33.00 XPAR 83266689 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 4.00 XPAR 83266690 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:36:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 18.00 XPAR 83266691 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:43+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83266937 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:43+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83266938 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:43+159:00 FR0000050809 159 EUR 8.00 XPAR 83266939 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:43+159:00 FR0000050809 159 EUR 19.00 XPAR 83266940 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:44+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83266941 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:44+159:00 FR0000050809 159 EUR 7.00 XPAR 83266942 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:45+159:00 FR0000050809 159 EUR 17.00 XPAR 83266945 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:45+159:00 FR0000050809 159 EUR 14.00 XPAR 83266946 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:45+159:00 FR0000050809 159 EUR 14.00 XPAR 83266947 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:49+159:00 FR0000050809 159 EUR 17.00 XPAR 83266952 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:49+159:00 FR0000050809 159 EUR 47.00 XPAR 83266953 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:49+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83266954 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:49+159:00 FR0000050809 159 EUR 35.00 XPAR 83266955 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:49+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83266956 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:39:49+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83266957 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83266971 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 15.00 XPAR 83266972 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:03+159:00 FR0000050809 159 EUR 1.00 XPAR 83266973 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:03+159:00 FR0000050809 159 EUR 30.00 XPAR 83266974 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:08+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83267004 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:08+159:00 FR0000050809 159 EUR 31.00 XPAR 83267005 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:40:08+159:00 FR0000050809 159 EUR 16.00 XPAR 83267006 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 28.00 XPAR 83268134 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83268135 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83268136 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83268137 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 17.00 XPAR 83268138 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 35.00 XPAR 83268139 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 4.00 XPAR 83268140 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:28+159:00 FR0000050809 159 EUR 4.00 XPAR 83268141 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:28+159:00 FR0000050809 159 EUR 35.00 XPAR 83268142 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:53:28+159:00 FR0000050809 159 EUR 11.00 XPAR 83268143 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:54:45+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268231 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:54:45+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268232 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:54:50+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268236 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:54:50+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268237 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268488 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268491 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268492 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268493 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 52.00 XPAR 83268494 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268495 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268496 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268497 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268498 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268499 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268500 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268501 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268502 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 38.00 XPAR 83268503 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268504 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268505 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268506 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268507 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268508 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268509 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268510 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268511 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268512 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268513 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268514 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268515 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T15:58:21+159:00 FR0000050809 159 EUR 12.00 XPAR 83268516 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:00:38+159:00 FR0000050809 159 EUR 6,000.00 XPAR 83268758 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:02:46+158:00 FR0000050809 158 EUR 395.00 XPAR 83269019 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:26:11+158:00 FR0000050809 158 EUR 250.00 XPAR 83271125 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:40:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 53.00 XPAR 83273226 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:40:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 197.00 XPAR 83273227 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:43:00+157:00 FR0000050809 157 EUR 25.00 XPAR 83273463 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:43:00+157:00 FR0000050809 157 EUR 225.00 XPAR 83273464 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:43:08+157:00 FR0000050809 157 EUR 149.00 XPAR 83273483 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T16:43:08+157:00 FR0000050809 157 EUR 101.00 XPAR 83273484 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T17:10:30+159:00 FR0000050809 159 EUR 250.00 XPAR 83276288 Employee share SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO CIE 585 2023-10-27T17:12:43+159:00 FR0000050809 159 EUR 250.00 XPAR 83276468 Employee share

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231030745259/en/

Contacts:

Investor Relations

Sopra Steria Group

Olivier Psaume

investors@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Press Relations

Image Sept

Caroline Simon

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65