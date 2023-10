© Foto: Unsplash



Die Zahl der Analysten, die die Airbnb-Aktie als Sell-Kandidat einstufen, ist auf ein Rekordhoch geklettert. Warum?Sechs der Analysten, die die Airbnb-Aktie covern, empfehlen Anlegern, die Aktie zu verkaufen. Zwar sind die Bären noch immer in der Minderheit, die Zahl der Sell-Ratings befindet sich aber auf einem Rekordhoch, berichtet Bloomberg. Vor zwei Jahren war der Marktwert von Airbnb fast doppelt so hoch wie heute und das jährliche Umsatzwachstum lag bei über 80 Prozent. Vor allem das Homeoffice und die Pandemie haben eine Flut an Nachfrage ausgelöst. In diesem Jahr werde der Umsatz laut Analysten voraussichtlich nur noch um 17 Prozent steigen und 2024 sogar sinken. Dennoch werden die …