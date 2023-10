Gewinner von zwei Global Brands Magazine Auszeichnungen für sein Engagement für Innovationen und Technologie

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten, wurde als Gewinner der beiden renommierten Global Brands Magazine Awards für seine Best Tech-Driven Capital Markets Platform und Most Innovative IR Website in Kanada im Jahr 2023 ausgezeichnet. Q4 wurde für sein außergewöhnliches Engagement für Innovationen, Qualität, Markenbildung, Kundenbetreuung und Leistungskraft geehrt.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Auszeichnung vom Global Brands Magazine für die Best Tech-Driven Capital Markets Platform und Most Innovative IR Website erhalten zu haben", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Beide Auszeichnungen spiegeln unser Engagement für anhaltende Innovationen der Q4 Platform für einen besseren Kundendienst für unsere Kunden wider und festigen unsere Position als führende Kapitalmarkt-Zugangsplattform."

Die Q4 Platform definiert neu, wie öffentliche Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt mithilfe einheitlicher Data Analytics, nahtloser Arbeitsabläufe und der Bereitstellung eines Ziels für den effizienten Zugang zu einer umfassenden Suite von IR-Tools mit dem richtigen Investor in Kontakt treten. Speziell für die Geschwindigkeit, Agilität und die sich ständig weiterentwickelnde IR-Nachfrage entwickelt, versetzt die Q4 Platform die IR-Teams in die Lage, ihre Unternehmensgeschichte mühelos zu kommunizieren und auf den Kapitalmärkten nutzen zu können. Die Q4 Platform ist die erste ihrer Art, um mithilfe analytischer Verfahren Vorhersageerkenntnisse gewinnen zu können, welche die Leitindikatoren identifizieren, um die Aktien-Performance, den Wert und die Stabilität voranzutreiben.

Die Global Brand Awards sind eine jährliche Veranstaltung, die vom Global Brands Magazine (GBM), einer im Vereinigten Königreich ansässigen internationalen Publikation abgehalten wird. Jedes Jahr verleiht GBM eine Reihe von Awards, die Marken auszeichnen, die rund um den Globus hervorragende Leistungen erzielt haben, unter anderen Branchengrößen besonders hervorstachen und aufgrund einer einzigartigen Vision eine außergewöhnliche Serviceleistung zeigen konnten.

Die vollständige Liste der Gewinner im Jahr 2023 steht hier online zur Verfügung.

Über die Global Brand Awards

Die Global Brand Awards sind eine jährliche Veranstaltung zur Anerkennung weltweit führender Marken -- die Auszeichnungen im Rahmen dieser Awards honorieren Marken unterschiedlicher Kategorien, darunter unter anderem Innovation, Nachträglichkeit und Kundendienst. Ziel ist die Präsentation bewährter Vorgehensweisen bei der Markenbildung, Vermarktung und Kundenbindung, wobei für die preisgekrönten Marken Anerkennungen verliehen und Bekanntheit bereitgestellt werden. Die mit Spannung erwartete Preisverleihung wird im Mai 2024 im The Athenee Hotel im Zentrum von Bangkok (Thailand) stattfinden. Weitere Informationen über die Auszeichnungen finden Sie auf der Global Brands Magazine Website.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 ist in Toronto ansässig und verfügt über Büros in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030462441/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Heather Noll

Manager, Corporate Communications

media@q4inc.com

Ansprechpartner für Investoren:

Edward Miller

Director, Investor Relations

Tel.: (437) 291-1554

ir@q4inc.com