Zinsentscheid, Quartalszahlen & mehr: Marktausblick für DAX, Nasdaq, WTI, Gold & Aktien wie Apple, PayPal und Co.

Fed-Zinsentscheid, Quartalszahlen, Konjunkturdaten - der Börsenterminkalender ist in dieser Woche gut gefüllt.

Zunächst starteten wir den Wochenausblick mit der Analyse des DAX, der sich versucht nach den Mehrmonatstiefs zu stabilisieren. Ist die Dynamik auf der Unterseite damit beendet und das Potential für eine Trendwende gegeben?

Ebenfalls weiter stark unter Druck ist der Nasdaq in der letzten Handelswoche. Der wichtige Unterstützungsbereich wurde nach unten verlassen. Wo liegen die wichtigen Chartmarken für diese Handelswoche? Parallel dazu war der breite S&P500 Teil der Analyse des Aktienmarktes.

Der Goldpreis war weiter stark in der letzten Woche und konnte die 2.000er-Marke überwinden. Bietet ein Rücksetzer in diesen Bereich das Potential für eine Trendfortsezung?

Roland Jegen scannt mit dem NanoTrader die Charttechnik der Futures in verschiedenen Zeitebenen und entsprechenden Daten aus dem Volume Profile. Sehr einfach lassen sich mit dem NanoTrader entsprechende Chartmarken definieren, die bei den genannten Indizes für Handelsentscheidungen herangezogen werden können.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hielten uns mit PDD und JDcom zunächst an chinesische Werte, die in der letzten Woche zu den Gewinnern gehörten.

Anschließend wurde die Big Tech Ergebnisse und die entsprechenden Charts von Microsoft, Alphabet, Meta und Amazon analysiert und entsprechende Chartmarken herausgearbeitet.

Die neue Handelswoche steht weiterhin im Zeichen der Quartalszahlen und alle Augen werden am Donnerstag auf Apple gerichtet sein. Was ist nach den Sechsmonatstiefs von der Aktie zu erwarten?

Desweiteren werden diese Woche die Zahlen von AMD, PayPal und Eli Lilly erwartet, auf die viele Anleger:innen gespannt sind!

Weitere Aktienwünsche aus dem Energiesektor wurden dann zusammen mit allen Teilnehmer:innen bei Zoom etwas länger diskutiert.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

