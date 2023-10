Frequentis liefert das X10 Sprachkommunikationssystem an den Flugsicherungsdienstleister NAV Canada. Das Projekt stellt laut Frequentis eine der weltweit größten Installationen eines Sprachkommunikationssystems mit Funk-/Telefon-Gateways dar und verbessert die Kommunikation im gesamten kanadischen Luftraum. In Summe werden 100 Standorte mit über 1.000 Lots:innen-Arbeitsplätzen der kanadischen Flugsicherung NAV Canada werden mit dem Sprachkommunikations- und Gateway-Projekt ausgestattet. Das X10 Sprachkommunikationssystem (VCS) bietet ein Multi-Redundanzkonzept für optimale Verfügbarkeit und Sicherheit. "Unser VCS der nächsten Generation wird die Kommunikation für die Luftraumsicherung in Kanada vereinheitlichen. Wir unterstützen NAV Canada ...

