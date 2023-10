Der International Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress 2023 wurde vom 9. bis 14. Juli erfolgreich im PACIFICO Yokohama abgehalten. Die Synergie der Stadt mit der Vision der Konferenz, die IFAC-Präsident Hajime Asama als "Lösung gesellschaftlicher Probleme und Schaffung gesellschaftlicher Werte" bezeichnete, stärkt Yokohama als führende Stadt in Asien für internationale Konferenzen mit einem bleibenden Vermächtnis.

Schaffung von Synergien zwischen der lokalen Industrie und den Konferenzteilnehmern

Yokohama ist bereits eine stark vernetzte Destination City. YCVB geht noch einen Schritt weiter mit dem Yokohama Companies Joint Exhibition Programm, das Synergien zwischen den Konferenzteilnehmern und den innovativen Unternehmen von Yokohama schafft.

Auf dem IFAC-Weltkongress 2023 richtete YCVB eine gemeinsame Ausstellungsfläche ein, auf der Unternehmen aus Yokohama und Konferenzteilnehmer eine sinnvolle Verbindung untereinander und mit der Stadt selbst finden konnten. Aaron Sanjaya Benedek, CEO von Nekotronic, sagte auf der Ausstellung: "Diese Art von Technologie ist sehr kompliziert, aber es ist wirklich befriedigend, sie persönlich zu erklären und die Fragen der Menschen zu beantworten."

Inklusive Konferenzen für eine bessere Zukunft

YCVB und die Stadt Yokohama sind sich der Notwendigkeit bewusst, dass Konferenzen inklusiv sein müssen. Sie arbeiten mit der lokalen Gemeinschaft zusammen, um kreative Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme zu finden, die auf den Veranstaltungen diskutiert werden. Auf dem IFAC World Congress 2023 führte der gemeinsam mit der Stadt Yokohama finanzierte Programmierworkshop "Girls in Control" junge Studentinnen auf zugängliche Weise in die automatisierte Steuerung ein. "Es ist eine Priorität, Frauen für diesen Bereich zu gewinnen, insbesondere junge Mädchen", sagt Professor Bozenna Pasik-Duncan, Gewinnerin des IFAC Foundation Diversity and Inclusion Award.

YCVB und Yokohama arbeiten aktiv mit den Veranstaltern zusammen, um zukunftsweisende und integrative Programme zu entwickeln, die über die Konferenz selbst hinaus eine positive Wirkung haben.

