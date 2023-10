NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Analyst Akash Tewari glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie weiter daran, dass der Wirkstoff Danuglipron im Einsatz gegen Übergewicht ein gutes Profil von Chancen und Risiken mit sich bringt. Er fühle sich daher weiterhin gut mit seiner jüngsten Kaufempfehlung auch nach schwacher Kursentwicklung seit Mitte Oktober./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 14:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 14:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US7170811035

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken