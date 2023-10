Kaleidoscope,das interaktive Plattenlabel von LifeScore Music, hat die Veröffentlichung von "Space for Sleep (Kaleidoscope Remix)" gemeldet. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit mit dem von Kritikern gefeierten Independent-Künstler Sleeping At Last.Die Zusammenarbeit umfasst eine Neuinterpretation der aus dem Jahr 2017 stammenden Kompilation "Atlas: Space" von Sleeping At Last, die zu einem Schlafalbum mit besonders langer Laufzeit erweitert wurde. Es handelt sich um die erste Veröffentlichung von Kaleidoscope, die mit dem Titelkatalog eines anderen Künstlers entwickelt wurde.

"Für diese Zusammenarbeit könnte ich mir keinen besseren Partner als Sleeping At Last vorstellen. Ich hatte das große Glück, mit Ryan in einem Konzert aufzutreten. Dabei habe ich aus erster Hand erfahren, welche Wirkung seine Musik auf ein Live-Publikum hat. Seine Musik ist exotisch und kosmisch, und die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit ihm sprechen für sich selbst das ist Musik zum entspannten Einschlafen und Träumen", so Philip Sheppard, Mitbegründer von LifeScore

"Die von LifeScore bereitgestellte Technologie ermöglicht es Künstlern, das Potenzial ihrer Musik zu entfalten und diese auf faszinierende Weise zu spielen und aufzuwerten. Am Beginn ihrer Entstehung und Komposition ist die gesamte Musik improvisiert. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, diese prickelnde Spontanität wieder in populäre Songs und Kompositionen einzubringen."

Das am 6. Oktober gegründete Label bietet einen Titelkatalog mit experimenteller Musik mit besonders langer Laufzeit, die von LifeScore-Musikern, aber auch von anderen bekannten Künstlern aufgenommen wurde. Kaleidoscope nutzt generative KI-Technologien, mit der Originalkompositionen erweitert und neu gemischt werden, und bietet dem Hörer auf diese Weise vielfältige, immersive Inhalte als Begleitung zu bestimmten Stimmungen und Erfahrungen.

"Es war mir ein großes Vergnügen, mit Kaleidoscope an dieser Neuauflage meines Space-Albums zu arbeiten", so Ryan O'Neal, Sleeping At Last.

"Kaleidoscope hat diese Songs mit einer herrlichen Kombination aus Talent und Technologie in einen opulenten, beruhigenden 8-Stunden-Soundtrack verwandelt, der zum Schlafen, Meditieren, Schreiben oder einfach nur zum Abschalten einlädt. Ich war von diesen Remix-Versionen verzaubert und freue mich sehr, sie mit anderen teilen zu können! Ich hoffe, Space for Sleep schafft den Rahmen für eine wirklich gute Nachtruhe bzw. einen wirklichen guten Tag voller Entspannung."

LifeScore setzt diese Technologien nicht nur bei neuen Aufnahmen ein, sondern auch bei bereits bestehenden künstlerischen Meisterwerken. Auf diese Weise möchte LifeScore den Lebenszyklus von Musikaufnahmen verlängern. Man entdeckt dabei nicht nur alte Lieblingsstücke wieder, sondern bewirkt auch, dass die Künstlerinnen und Künstler die Wirkung und Reichweite ihrer Werke steigern können.

"Wenn man den gesamten Entstehungsprozess eines Songs absolviert hat und den Song schließlich fertiggestellt hat, ist das quasi wie ein geschlossenes Buch: Das wars, der Song ist fertig", so Matt Hawken, einer der Partnerkomponisten von LifeScore. "Das ist eine große Leistung, Befriedigung und Erleichterung. Gleichzeitig ist man auch traurig, dass das Buch nun geschlossen ist. Durch unser Verfahren wird das Buch wieder geöffnet und Ihr Song Ihr Projekt erwacht zu neuem Leben, lebt und entwickelt sich weiter."

"Space for Sleep (Kaleidoscope Remix)" wird am 3. November über Streaming-Plattformen und Download-Dienste erhältlich sein und kann hiervorbestellt werden. Weitere Veröffentlichungen von Kaleidoscope finden Sie hier

Über LifeScore Music

LifeScore ist die generative Musikplattform, die KI zum Nutzen von Künstlerinnen und Künstlern einsetzt. Wir arbeiten mit Künstlern und Firmen zusammen daran, Musikerlebnisse der nächsten Generation zu schaffen: Musik, die auf euch hört.??

Wir beginnen mit dem Rohmaterial für unsere Musik, das in weltbekannten Studios aufgenommen wurde, oder mit Masteraufnahmen, die von Künstlern bereitgestellt wurden. Unter der Leitung unseres Teams mit erstklassigen Komponisten und Komponistinnen werden diese Aufnahmen mithilfe unserer patentierten Technologie transformiert, um Remixes und Variationen in neuen Musikthemen zu erzeugen oder Aktivitäten wie Schlafen, Energie, Entspannung und Konzentration zu unterstützen.

Zu den Investoren von LifeScore zählen Warner Music Group, Octopus Ventures und IDEO.

Über Sleeping At Last

Sleeping At Last ist ein Musikprojekt des in Chicago (USA) lebenden Sängers, Songwriters, Produzenten und Komponisten Ryan O'Neal. Der Künstler verbucht mehr als 2,8 Milliarden Streams auf Spotify und Apple Music und war bereits in über 100 beliebten Filmen, Fernsehsendungen und Konzerten zu hören, darunter in The Twilight Saga, Grey's Anatomy, The Voice und in Werbespots für den Superbowl.

