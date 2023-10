TOKYO (dpa-AFX) - Japan posted a seasonally adjusted unemployment rate of 2.6 percent in September, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Tuesday.



That was in line with expectations and down from 2.7 percent in August.



The jobs-to-applicant ratio was 1.29 - unchanged from the August reading but shy of expectations for 1.30.



