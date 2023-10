BRUSSELS (dpa-AFX) - At 11:28 pm ET in the early Asian session on Tuesday, the Bank of Japan announced its decision on interest rates to remain unchanged at -0.10 percent.



After the BoJ rate decision, the yen fell against its major rivals.



As of 11:30 pm ET, the yen was trading at 159.05 against the euro, 182.23 against the pound, 166.26 against the Swiss franc and 150.09 against the U.S. dollar.



