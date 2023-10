DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 31. Oktober

=== *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:00 PK) *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q (13:00 PK) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 9 Monate 07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 9 Mon 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September 08:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, BDI-Präsident Russwurm, Zweiter Vorsitzender der IG Metall Kerner, Industriekonferenz mit gemeinsamer Pressekonferenz, Berlin *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September *** 10:00 NL/Qiagen NV, Telefon-Konferenz zum Ergebnis 3. Quartal mit CFO Roland Sackers *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q 10:20 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Eröffnungsrede auf der Industriekonferenz, Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Grüner Bundeswertpapiere über 1 Mrd EUR mit Fälligkeit August 2053 *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Arbeitskostenindex 3Q *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Wege zur Preisstabilität in Zeiten der Krise" *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

October 31, 2023 00:55 ET (04:55 GMT)

