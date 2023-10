Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Finanzierung

Erfolgreiche Erneuerung und Aufstockung des Syndikatskredits bringt Finanzierungssicherheit und bietet Raum für zukünftige Akquisitionen



31.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 31. Oktober 2023 - Um vom aktuellen Marktumfeld zu profitieren und mehr Flexibilität für das operative Geschäft und weiteres Wachstum zu schaffen, hat die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) am 30. Oktober 2023 einen Kreditvertrag zur Refinanzierung des bestehenden Portfolios und dessen Erhöhung auf CHF 245 Millionen unterzeichnet. Cicor löst damit den bestehenden Syndikatskredit über CHF 155 Mio. mit Fälligkeit per 18. Juni 2025 frühzeitig zu attraktiven Konditionen ab und stockt ihn auf CHF 245 Mio. auf. Er besteht aus einer neuen revolvierenden Kreditfazilität von CHF 120 Mio., zwei Akquisitionskreditlinien von CHF 75 Mio. (bereits teilweise amortisiert) und CHF 50 Mio. sowie einer zusätzlichen optionalen Akquisitionskreditlinie von CHF 75 Mio. Der neue Kreditvertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um je ein Jahr. Die Erneuerung der revolvierenden Kreditfazilität bringt Finanzierungs- sowie Liquiditätssicherheit und erhöht die strategische Flexibilität von Cicor insgesamt. Der Kreditvertrag wurde als Syndikatskredit strukturiert. Das Bankenkonsortium umfasst eine Bankengruppe bestehend aus Commerzbank AG als mandatierte Arrangeurin, Agentin, Bookrunnerin und Sicherheitenagentin, Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeurin, HSBC Continental Europe S.A., Germany, Migros Bank AG, IKB Deutsche Industriebank AG und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG. Der neue Kreditvertrag enthält neben einer Akquisitionskreditlinie von CHF 50 Mio. zusätzlich eine optionale Akquisitionskreditlinie in der Höhe von CHF 75 Mio., welche im Falle einer zukünftigen Akquisition zur Finanzierung des Kaufpreises sowie der Betriebsmittelfinanzierung des zu erwerbenden Unternehmens dienen soll. Kontakt

