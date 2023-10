EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

TeamViewer erzielt hohe Marge von 44% und 10% Umsatzwachstum in Q3 2023; auf Kurs zur Erfüllung der Jahresprognose



31.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GÖPPINGEN, 31. Oktober 2023 TeamViewer erzielt hohe Marge von 44% und 10% Umsatzwachstum in

Q3 2023; auf Kurs zur Erfüllung der Jahresprognose Erneut zweistelliges Umsatzwachstum um 10%; Billings-Wachstum um 8% währungsbereinigt

Weiterhin hoher Beitrag des SMB-Geschäfts zum Billings-Mix (+9% währungsbereinigt)

Relevante Neuabschlüsse im Enterprise-Geschäft (+6% währungsbereinigt), insbesondere in der APAC-Region

Anstieg des bereinigten EBITDA um 19% mit hoher Marge von 44%

Partnerschaft mit Manchester United zum Start der Saison 2024/2025 mit reduziertem Umfang und deutlich positivem Effekt auf Profitabilität

Vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertrags von CEO Oliver Steil bis 2028 Oliver Steil, TeamViewer CEO « Im dritten Quartal haben wir hoch profitabel gewirtschaftet und gleichzeitig unser Produktportfolio weiter ausgebaut und unsere Go-to-Market-Strategie gestärkt. Dank der neuen Partnerschaft mit Ivanti haben wir unser Mobile-Device-Management-Angebot auf die nächste Stufe gehoben. Darüber hinaus wurde Tensor von SAP als Endorsed App zertifiziert, was zu einer erhöhten Sichtbarkeit im SAP-Ökosystem führt. Diese beiden Erfolge sind ein Beleg dafür, dass unsere Partnerschaftsstrategie mit führenden Technologieunternehmen aufgeht. » ______ Michael Wilkens, TeamViewer CFO « Mit einem Plus von 10% haben wir im dritten Quartal erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt - bei einer hohen Marge von 44%. Diese Zahlen unterstreichen unseren Anspruch an operative Exzellenz, insbesondere vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfelds. Wir bleiben auf Kurs zur Erfüllung unserer Jahresprognose. Mit einer weiteren Verbesserung unserer Profitabilität in Sicht ab 2024

ist es unser Ziel, TeamViewers herausragendes Finanzprofil weiter zu stärken und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. » Wichtige Kennzahlen (Konzern, ungeprüft) Q3 2023 Q3 2022 ? Vorjahr 9M 2023 9M 2022 ? Vorjahr Vertriebskennzahlen Umsatz (in Mio. EUR) 158,1 143,4 +10% 463,6 415,4 +12% Billings (in Mio. EUR) 149,8 144,6 +4%

(+8% cc1) 477,2 444,2 +7%/

(9% cc1) Anzahl der Abonnenten2 (Stichtag) (in Tausend) 626 619 +1% 626 619 +1% Net Retention Rate (NRR LTM) 107% 103% +4pp 107% 103% +4pp Gewinn- und Margen-Kennzahlen Bereinigtes (Umsatz) EBITDA3 (in Mio. EUR) 70,3 58,9 +19% 198,1 172,6 +15% Bereinigte (Umsatz) EBITDA-Marge3 44% 41% +3pp 43% 42% +1pp EBITDA (in Mio. EUR) 59,4 46,0 +29% 166,9 134,3 +24% EBITDA-Marge (EBITDA in % des Umsatzes) 38% 32% +5pp 36% 32% +4pp EBIT (in Mio. EUR) 45,3 32,4 +40% 125,1 94,2 +33% EBIT (EBIT in % des Umsatzes) 29% 23% +6pp 27% 23% +4pp Cashflow-Kennzahlen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit

(in Mio. EUR) 54,5 58,0 -6% 166,0 123,8 +34% Cashflow aus der Investitionstätigkeit (in Mio. EUR) -2.0 -3.2 -38% -14.7 -8.8 +67% Levered Free Cashflow (FCFE) 45,7 48,5 -6% 144,4 98,6 +47% Cash Conversion (FCFE / Bereinigtes (Umsatz) EBITDA) 65% 82% -17pp 73% 57% +16pp Zahlungsmittel und -äquivalente (in Mio. EUR) 79,9 89,0 -10% 79,9 89,0 -10% Sonstige Kennzahlen F&E-Ausgaben (in Mio. EUR) -19,6 -15,2 +29% -58,4 -50,2 +16% Mitarbeiter, FTE (Ende der Berichtsperiode) 1.433 1.364 +5% 1.433 1.364 +5% Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,16 0,09 +70% 0,48 0,23 +111% Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,22 0,18 +24% 0,66 0,51 +29%

1 cc = währungsbereinigt 2 Bereinigt um Russland, Belarus 3 Seit Beginn des Geschäftsjahres 2023 berichtet TeamViewer nach einem überarbeiteten Kennzahlensystem, wobei der Umsatz (IFRS) stärker in den Fokus rückt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Definition des bereinigten EBITDA von der Billings- zur Umsatzperspektive geändert. Unternehmensentwicklung In Q3 2023 startete TeamViewers neue Vorständin und CPTO Mei Dent. Während des Quartals hat das Unternehmen gute Fortschritte bei Produktverbesserungen und Technologiepartnerschaften gemacht. Über eine neue Kooperation mit dem Unified-Endpoint-Management-Anbieter Ivanti werden beispielsweise deren branchenführende Mobile-Device-Management-Funktionen in das Remote-Connectivity-Angebot von TeamViewer integriert. Hierdurch wird die Remote Monitoring und Management (RMM) Funktionalität von TeamViewer erweitert und Kunden eine ganzheitliche Lösung geboten, mit der alle Desktop- und mobilen IT-Geräte effizient und sicher über eine zentrale Plattform verwaltet werden können. Darüber hinaus hat TeamViewers Enterprise-Connectivity-Software Tensor erfolgreich den Zertifizierungsprozess zur SAP® Endorsed App durchlaufen. Neben TeamViewers Frontline-Lösung, die bereits im SAP App Center gelistet ist, rundet die Tensor-Zertifizierung nun das Angebot von TeamViewer im SAP-Ökosystem ab. Im Lauf des Quartals hat TeamViewer an einem umfangreichen Update der Tensor-Software gearbeitet, das Ende Oktober in den Markt eingeführt wurde. Es bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und eine verbesserte Anwenderfreundlichkeit. In Q3 konnte TeamViewer erneut relevante Tensor-Verträge abschließen. So hat sich t'order, ein führender südkoreanischer Anbieter von Tablet-Bestellsystemen für die Gastronomie, für TeamViewer entschieden. Die TeamViewer-Lösung erlaubt es dem Unternehmen, auf 120.000 in Restaurants im ganzen Land verteilte Geräte zuzugreifen und so einen verbesserten Remote-Kundensupport anzubieten. In den USA gelang es TeamViewer, bereits bestehende Lizenzvereinbarungen mit einem der größten Telekommunikationsausrüster in einen umfassenden und höherwertigeren Tensor-Vertrag zu überführen. Im dritten Quartal verzeichnete TeamViewer generell eine stärkere Nachfrage über seine Vertriebs- und Technologiepartnerschaften. In allen Regionen konnten mehr Frontline-Verträge zusammen mit SAP abgeschlossen werden. Besonders hervorzuheben ist die weitere Einführung von TeamViewers Picking-Lösung in zusätzliche Logistikzentren von Nadro, dem führenden mexikanischen Großhändler für die Gesundheitsbranche. Vor dem Hintergrund der oben genannten Ereignisse konnte TeamViewer wieder starke Finanzzahlen erzielen. So erhöhte sich der Umsatz in Q3 2023 um 10%. Das bereinigte (Umsatz) EBITDA wuchs mit 19% noch stärker, was zu einer hohen Marge von 44% führte. Die Billings wuchsen insgesamt währungsbereinigt um 8%. Dieser Wachstumspfad wird durch eine solide Net Retention Rate (NRR, LTM) von 107% (+4 Prozentpunkte im Vergleich zu Q3 2022) unterstrichen. Die weltweite Kundenbasis von TeamViewer lag Ende Q3 2023 bei 626 Tsd. und blieb im Quartalsvergleich (-1% vs. Q2 2023) und im Jahresvergleich (+1% vs. Q3 2022) weitgehend stabil. Am 25. Oktober 2023 hat der Aufsichtsrat der TeamViewer SE den Vertrag von Oliver Steil als Vorstandsvorsitzender und CEO um fünf Jahre verlängert. Seine dritte Amtszeit begann mit sofortiger Wirkung und läuft bis Oktober 2028. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung kann sich Oliver Steil vollständig auf die Weiterentwicklung und Umsetzung der Wachstumsstrategie von TeamViewer fokussieren. SMB- und Enterprise-Entwicklung Umsatz und Billings nach Kundensegmenten Mio. EUR Q3 2023 Q3 2022 ? Vorjahr 9M 2023 9M 2022 ? Vorjahr SMB Umsatz2 127.6 118.5 +8% 374.8 344.7 +9% Billings 122.8 117.9 +4% (+9% cc1) 387.4 355.5 +9% (+11% cc1) Enterprise Umsatz2 30.5 24.9 +22% 88.8 70.6 +26% Billings 27.1 26.7 +2% (+6% cc1) 89.8 88.7 +1% (+3% cc1) Gesamt-Umsatz 158.1 143.4 +10% 463.6 415.4 +12% Gesamt-Billings 149.8 144.6 +4% (+8% cc1) 477.2 444.2 +7% (+9% cc1)

1 cc = währungsbereinigt 2 Seit GJ 2023 werden die Auswirkungen von MYDs in der Berechnung der Umsatzaufteilung detaillierter berücksichtigt. Die Vorjahreszahlen (Q3 2022 berichtet: SMB 115,7 Mio. EUR; ENT 27,7 Mio. EUR; 9M 2022 berichtet: SMB 338,0 Mio. EUR; ENT 77,4 Mio. EUR) wurden aus Vergleichsgründen angepasst. Mit einem Umsatzwachstum von 8% und einem währungsbereinigten Billings-Wachstum von 9% im Vergleich zum Vorjahr entwickelte sich das SMB-Geschäft von TeamViewer auch in Q3 2023 sehr gut. Obwohl dieses Quartal das letzte einer 12-monatigen Preisanpassungskampagne war, schaut TeamViewer aufgrund seines kontinuierlich verbesserten Produktangebots zuversichtlich auf die zukünftige Preisgestaltung im SMB-Bereich. Neben Preisanpassungen wurde das Wachstum der SMB-Billings durch Monetarisierungskampagnen, ein kontinuierlich verbessertes Webshop-Angebot sowie durch gezielte Up- und Cross-Selling-Maßnahmen getrieben. Die Zahl der SMB-Kunden stieg im Jahresvergleich um 1% auf 622 Tsd. Trotz des aktuellen Marktumfelds wuchsen die Enterprise-Billings in Q3 währungsbereinigt um 6%, wobei relevante Neuverträge abgeschlossen werden konnten. Der Umsatz stieg um 22% im Vorjahresvergleich, was auf erfolgreiche Up- und Cross-Selling-Maßnahmen und die sukzessive Verbuchung von Billings aus zuvor abgeschlossenen Mehrjahresverträgen im Umsatz zurückzuführen war. Die Kundenbasis im Enterprise-Bereich wuchs um 738 Kunden (bzw. 22% im Vergleich zum Vorjahr) auf 4.034 zum Ende des dritten Quartals 2023. Regionale Entwicklung Umsatz und Billings nach Regionen Mio. EUR Q3 2023 Q3 2022 ? Vorjahr 9M 2023 9M 2022 ? Vorjahr EMEA Umsatz 84,4 76,1 +11% 245,6 222,8 +10% Billings 73,7 68,0 +8% (+9% cc1) 253,7 230,9 +10% (+10% cc1) AMERICAS Umsatz 55,7 50,5 +10% 164,6 143,8 +14% Billings 57,4 58,5 -2% (+5% cc1) 164,1 159,2 +3% (+5% cc1) APAC Umsatz 18,1 16,8 +8% 53,4 48,7 +10% Billings 18,8 18,1 +4% (+15% cc1) 59,4 54,1 +10% (+18% cc1) Gesamt-Umsatz 158,1 143,4 +10% 463,6 415,4 +12% Gesamt-Billings 149,8 144,6 +4% (+8% cc1) 477,2 444,2 +7% (+9% cc1)

1cc = währungsbereinigt Sowohl Umsatz als auch Billings (währungsbereinigt) stiegen in Q3 2023 in allen Regionen, wobei sich die Region APAC erneut am besten entwickelte (+15% währungsbereinigtes Billings-Wachstum im Vorjahresvergleich). Die EMEA-Region verzeichnete das stärkste Umsatzwachstum (+11 % gegenüber dem Vorjahr). Alle Regionen profitierten von einer erhöhten Nachfrage über die Vertriebs- und Technologiepartnerschaften. Ergebnisentwicklung Aufgrund der anhaltenden Kostendisziplin sowie positiver Währungs- und Timing-Effekte stieg die laufende Kostenbasis in Q3 2023 nur um 4%. Dies führte zu einem starken Anstieg des bereinigten (Umsatz) EBITDA um 19% auf 70,3 Mio. EUR und damit zu einer hohen bereinigten (Umsatz) EBITDA-Marge von 44%. Ein stärkeres Wachstum von Umsatzkosten und F&E-Ausgaben, primär bedingt durch erhöhte Frontline- sowie Produktentwicklungsaktivitäten, wurde durch einen temporär geringeren Anstieg der Marketingkosten, verbesserte Verwaltungskosten und sonstige Erträge/Aufwendungen überkompensiert. Laufende Kosten (bereinigt um nicht-operative Effekte und Abschreibungen) Mio. EUR Q3 2023 Q3 2022 ? Vorjahr 9M 2023 9M 2022 ? Vorjahr Umsatzkosten -12,0 -10,3 +17% -33,4 -29,3 +14% Vertriebskosten -21,1 -18,7 +13% -64,5 -56,3 +15% Marketingkosten -32,3 -30,7 +5% -98,2 -88,7 +11% Forschungs- und Entwicklungskosten -15,5 -12,3 +26% -46,3 -38,7 +20% Verwaltungskosten -7,6 -9,4 -19% -24,0 -21,9 +10% Sonstige1 0,7 -3,1 -124% 1,1 -7,9 -113% Gesamte Umsatz- und operative Kosten -87,8 -84,5 +4% -265,4 -242,8 +9%

1 Inkl. sonstiger Erträge/Aufwendungen und Wertminderungsaufwand auf Forderungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR in Q3 2023 und 3,7 Mio. EUR in Q3 2022 / 5,2 Mio. EUR in 9M 2023 und 9,2 Mio. EUR in 9M 2022. Infolge von geringeren nicht-operativen Kosten stieg das (unbereinigte) EBITDA sogar um 29% auf 59,4 Mio. EUR in Q3 2023. Der Nettogewinn wuchs um 61% auf 26,5 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) stieg aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms noch stärker, um 70% auf 0,16 EUR. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erhöhte sich um 24% auf 0,22 EUR. Finanzlage TeamViewer betreibt ein stark Cash-generierendes Geschäft, bei dem die Kunden in der Regel zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorab bezahlen. In Q3 2023 sanken sowohl der Vorsteuer Unlevered Free Cash Flow (Vorsteuer-UFCF) als auch der Levered Free Cash Flow (FCFE) um 3% bzw. 6% auf weiterhin starke 63,4 Mio. EUR bzw. 45,7 Mio. EUR. Hauptgründe für diese Entwicklung waren ein geringeres Q3-Billings-Wachstum sowie ein höherer Liquiditätsabfluss aus Sponsoringverträgen inklusive eines Einmaleffekts aufgrund des zukünftig reduzierten Umfangs der Manchester United Partnerschaft. Auf Neunmonatsbasis stiegen der Vorsteuer-UFCF und der FCFE um 29% bzw. 47%. Die entsprechende Cash Conversion des FCFE in Bezug auf das bereinigte (Umsatz) EBITDA lag bei 65% für Q3 2023 und 73% für 9M 2023. Die Entwicklung des Cash Flow liegt damit voll im Rahmen der Erwartungen. Die Zahlungsmittel und -äquivalente beliefen sich zum 30. September 2023 auf 79,9 Mio. EUR. Der Rückgang um 81,1 Mio. EUR im Vergleich zum 31. Dezember 2022 war hauptsächlich auf das Aktienrückkaufprogramm 2023 (115,2 Mio. EUR Rückkaufgegenwert in 9M 2023) sowie die Rückzahlung von Verbindlichkeiten in Höhe von 100 Mio. EUR zurückzuführen, die teilweise durch Nettofinanzmittelzuflüsse ausgeglichen wurden. Die Schuldentilgung in Höhe von 100 Mio. EUR führte zu einem verminderten Kreditvolumen von 531,7 Mio. EUR (inkl. Leasingverbindlichkeiten) zum 30. September 2023 (632,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022). Davon entfielen 300 Mio. EUR auf Schuldscheindarlehen und 200 Mio. EUR auf Bankkredite. Der Nettoverschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von 451,8 Mio. EUR zum 30. September 2023 im Verhältnis zum bereinigten (Umsatz) EBITDA der letzten zwölf Monate (LTM) in Höhe von 255,4 Mio. EUR) lag zum 30. September 2023 bei 1,8x (31. Dezember 2022: 2.1x). Dies entspricht einem Verhältnis von 1,5x zum 30. September 2023 (31. Dezember 2022: 1,6x), wenn man die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten (Billings) EBITDA der letzten zwölf Monate setzt. Ausblick Vor dem Hintergrund der weiterhin planmäßen Geschäftsentwicklung bestätigt TeamViewer seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Auf der Basis von fixierten Wechselkursen erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse innerhalb einer Bandbreite von 620 Mio. EUR bis 645 Mio. EUR, mit entsprechenden Wachstumsraten innerhalb einer Spanne von 10% bis 14%. Die bereinigte (Umsatz) EBITDA- Marge wird mit ungefähr 40% für das Geschäftsjahr 2023 erwartet. ### Webcast Oliver Steil (CEO) und Michael Wilkens (CFO) werden am 31. Oktober 2023 um 9:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Q3/9M-Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/teamviewer-2023-q3 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird im Anschluss auf der Investor Relations Website unter ir.teamviewer.com abrufbar sein. Eine ergänzende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit. Über TeamViewer Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer rund 630.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 verzeichnete TeamViewer Umsätze in Höhe von rund 566 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com . Kontakt Presse

Martina Dier

Vice President, Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations

Ursula Querette

Vice President, Capital Markets

E-Mail: ir@teamviewer.com

Wichtiger Hinweis Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Prozentuale Veränderungen und Summen, die in Tabellen in diesem Dokument dargestellt werden, werden im Allgemeinen auf Basis ungerundeter Zahlen berechnet. Daher kann es vorkommen, dass sich die in den Tabellen angegebenen nicht genau zu den angegebenen Gesamtsummen addieren lassen und dass die prozentualen Veränderungen nicht die Veränderungen auf Basis gerundeter Zahlen widerspiegeln. Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. TeamViewer hat die nachstehenden APMs wie folgt definiert: Billings stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen.

stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Bereinigtes EBITDA (non-IFRS) (Definition bis 2022, auch als Bereinigtes (Billings) EBITDA bezeichnet) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen.

(non-IFRS) (Definition bis 2022, auch als Bereinigtes (Billings) EBITDA bezeichnet) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge (Definition bis 2022, auch als Bereinigte (Billings) EBITDA-Marge bezeichnet) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.

(Definition bis 2022, auch als Bereinigte (Billings) EBITDA-Marge bezeichnet) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Billings. Bereinigtes EBITDA (Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigtes (Revenue) EBITDA) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen.

(Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigtes (Revenue) EBITDA) ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge (Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigte (Revenue) EBITDA-Marge) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse.

(Definition ab 2023, auch bezeichnet als Bereinigte (Revenue) EBITDA-Marge) ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse. Retained Billings beschreibt wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) mit bestehenden Abonnenten, die im vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren.

beschreibt wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- & Cross-Sell) mit bestehenden Abonnenten, die im vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraum bereits Abonnenten waren. New Billings beschreibt wiederkehrende Billings, die neuen Abonnenten zuzurechnen sind.

beschreibt wiederkehrende Billings, die neuen Abonnenten zuzurechnen sind. Non-recurring Billings beschreibt nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. Dienstleistungen und Hardwareverkäufe.

beschreibt nicht wiederkehrende Billings, wie z. B. Dienstleistungen und Hardwareverkäufe. Net Retention Rate (NRR) wird ermittelt als Retained Billings der letzten zwölf Monate (LTM), geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings (Retained Billings + New Billings) des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM-1). Die gesamten wiederkehrenden Billings der LTM-1 Periode werden dabei in Bezug auf Mehrjahresverträge (MYD) angepasst.

wird ermittelt als Retained Billings der letzten zwölf Monate (LTM), geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings (Retained Billings + New Billings) des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM-1). Die gesamten wiederkehrenden Billings der LTM-1 Periode werden dabei in Bezug auf Mehrjahresverträge (MYD) angepasst. Annual Recurring Revenue (ARR) beschreibt die jährlich wiederkehrenden Billings für alle aktiven Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

beschreibt die jährlich wiederkehrenden Billings für alle aktiven Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. Anzahl der Abonnenten ist die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten mit einem gültigen Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt.

ist die Gesamtzahl der zahlenden Abonnenten mit einem gültigen Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. SMB Kunden sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden mit einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Enterprise Kunden sind Kunden einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen.

sind Kunden einem ACV über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR innerhalb der letzten zwölf Monate. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Churn (Subscriber) wird berechnet, indem die Anzahl der bestehenden Abonnenten zum Berichtszeitpunkt durch die Gesamtzahl der Abonnenten zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres geteilt wird.

wird berechnet, indem die Anzahl der bestehenden Abonnenten zum Berichtszeitpunkt durch die Gesamtzahl der Abonnenten zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres geteilt wird. Average Selling Price (ASP) beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem die gesamten SMB-/Enterprise-Billings der letzten zwölf Monate (LTM) durch die Gesamtzahl der SMB-/Enterprise-Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt werden.

beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem die gesamten SMB-/Enterprise-Billings der letzten zwölf Monate (LTM) durch die Gesamtzahl der SMB-/Enterprise-Abonnenten zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt werden. Annual Contract Value (ACV) wird zur Unterscheidung verschiedener Kundengrößen innerhalb von SMB und Enterprise verwendet. Der ACV ist definiert als der annualisierte Wert eines SMB-/Enterprise-Vertrags.

(ACV) wird zur Unterscheidung verschiedener Kundengrößen innerhalb von SMB und Enterprise verwendet. Der ACV ist definiert als der annualisierte Wert eines SMB-/Enterprise-Vertrags. Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Netto-Verschuldungsgrad setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM).

setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM). Levered Free Cash Flow (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten.

ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlte Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion (FCFE) entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA.

entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA. Bereinigtes Konzernergebnis ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierten Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern. Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) In TEUR Q3 2023 Q3 2022 9M 2023 9M 2022 Umsatzerlöse 158.114 143.390 463.575 415.368 Umsatzkosten (20.751) (24.744) (59.580) (60.402) Bruttoergebnis vom Umsatz 137.363 118.646 403.995 354.966 Forschungs- und Entwicklungskosten (19.581) (15.152) (58.386) (50.196) Marketingkosten (33.336) (32.070) (101.660) (95.307) Vertriebskosten (23.486) (23.493) (78.151) (71.750) Verwaltungskosten (10.470) (12.480) (34.521) (38.678) Wertminderungsaufwand auf

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1.282) (3.676) (5.233) (9.241) Sonstige Erträge 1.402 763 5.248 4.992 Sonstige Aufwendungen (5.317) (169) (6.241) (547) Operativer Gewinn 45.292 32.368 125.051 94.238 Finanzerträge (438) 2.464 806 2.939 Finanzaufwendungen (3.468) (5.285) (12.136) (21.914) Währungsaufwendungen (1.162) (522) (2.772) (4.225) Gewinn vor Ertragssteuern 40.224 29.025 110.949 71.038 Ertragssteuern (13.676) (12.544) (27.206) (28.168) Konzernergebnis 26.548 16.481 83.743 42.871 Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien 170.592.360 180.137.497 173.527.084 187.465.171 Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,16 0,09 0,48 0,23 Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien 171.855.624 180.228.580 174.285.966 187.733.759 Verwässertes Ergebnis je Aktie (in € pro Aktie) 0,15 0,09 0,48 0,23

Konzernbilanz Aktiva (ungeprüft) In TEUR 30. September 2023 31. Dezember 2022 Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert 667.975 667.929 Immaterielle Vermögenswerte 185.429 212.864 Sachanlagen 44.765 50.265 Finanzielle Vermögenswerte 13.428 18.537 Sonstige Vermögenswerte 17.934 11.922 Aktive latente Steuern 17.271 2.126 Summe langfristige Vermögenswerte 946.802 963.644 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.741 18.295 Sonstige Vermögenswerte 45.118 19.392 Steuerforderungen 174 3.335 Finanzielle Vermögenswerte 5.423 7.038 Zahlungsmittel und -äquivalente 79.891 160.997 Summe kurzfristige Vermögenswerte 143.347 209.057 Summe Aktiva 1.090.149 1.172.702

Konzernbilanz Passiva (ungeprüft) In TEUR 30. September 2023 31. Dezember 2022 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 180.000 186.516 Kapitalrücklage 179.771 236.849 Verlustvortrag (125.460) (209.203) Cashflow Hedge 1.399 (1.620) Währungsumrechnungsrücklagen 3.188 3.003 Rücklage eigene Anteile (147.152) (100.263) Den Aktionären der TeamViewer SE zustehendes Eigenkapital 91.747 115.282 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 318 530 Finanzverbindlichkeiten 432.512 519.346 Abgegrenzte Umsatzerlöse 38.408 24.151 Abgegrenzte und sonstige Verbindlichkeiten 2.330 2.081 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 3.119 Passive latente Steuern 31.941 33.852 Summe langfristige Verbindlichkeiten 505.509 583.079 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 10.336 9.013 Finanzverbindlichkeiten 99.203 113.295 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.515 8.875 Abgegrenzte Umsatzerlöse 295.086 288.138 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 55.235 42.385 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 11.242 11.537 Steuerverbindlichkeiten 13.278 1.098 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 492.894 474.341 Summe Verbindlichkeiten 998.403 1.057.420 Summe Passiva 1.090.149 1.172.702

Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) In TEUR Q3 2023 Q3 2022 9M 2023 9M 2022 Gewinn vor Ertragsteuern 40.224 29.025 110.949 71.038 Abschreibungen und Wertminderungen auf Anlagevermögen 14.086 13.610 41.830 40.103 Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen 1.087 8.196 1.110 8.575 Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung (185) (2.420) 65 4.363 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (1.112) 5.296 14.287 19.865 Netto-Finanzierungskosten 3.906 2.821 11.330 18.975 Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse (9.877) 2.482 21.204 29.690 Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und sonstige 19.239 11.553 (4.103) (34.271) Gezahlte Ertragssteuern (12.900) (12.588) (30.677) (34.569) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 54.467 57.975 165.996 123.770 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (1.714) (3.159) (4.582) (6.832) Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 (2.038) 0 Auszahlungen für Unternehmenserwerbe (250) 0 (8.073) (1.977) Cashflow aus der Investitionstätigkeit (1.964) (3.159) (14.693) (8.809) Rückzahlung von Fremdmitteln 0 (470.376) (100.000) (470.376) Einzahlungen aus Fremdmitteln 0 184.323 0 184.323 Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (2.273) (2.200) (5.165) (6.260) Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (4.812) (4.152) (11.872) (12.128) Erwerb eigener Anteile (37.774) (68.930) (115.211) (300.088) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (44.858) (361.335) (232.248) (604.528) Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente 7.644 (306.518) (80.945) (489.567) Wechselkursbedingte Veränderung 354 10.985 (161) 27.702 Veränderung aus Risikovorsorge 0 1,110 0 305 Zahlungsmittel und -äquivalente Periodenanfang 71.892 383.396 160.997 550.533 Zahlungsmittel und -äquivalente Periodenende 79.891 88.973 79.891 88.973





31.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com