DJ MÄRKTE ASIEN/Schwache PMI belasten in China - Tokio nach BoJ im Plus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--In unterschiedliche Richtungen laufen die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag. Während schwache heimische Einkaufsmanagerindizes die chinesischen Börsen ins Minus drücken, hat der Tokioter Aktienmarkt ins Plus gedreht, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihren geldpolitischen Kurs weitgehend bestätigt hat. Zuvor hatten enttäuschende Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz die japanische Börse belastet.

Der Nikkei-225-Index legt um 0,2 Prozent zu. Die BoJ hat den Leitzins unverändert bei minus 0,1 Prozent belassen, allerdings soll die im Juli auf 1,0 Prozent festgelegte Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen künftig weniger starr gehandhabt werden, sondern vielmehr als Referenzpunkt gelten. In Reaktion darauf steigt die Zehnjahresrendite am Dienstag auf 0,955 Prozent, den höchsten Stand seit Mai 2013. Die Landeswährung Yen wertet ab; der Dollar steigt im Gegenzug über die Marke von 150 Yen.

In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,3 Prozent. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 1,9 Prozent abwärts.

Der Kospi fällt in Seoul um 1,5 Prozent. Indexschwergewicht Samsung ermäßigt sich um 0,3 Prozent. Das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch von fast 80 Prozent vermeldet, Analysten hatten aber Schlimmeres befürchtet.

Derweil hat die australische Börse den Handel mit einem kleinen Plus beendet. Der S&P/ASX-200 legte um 0,1 Prozent zu. Anleger stießen vor allem Aktien der Lithium-Branche ab. Pilbara Minerals, Allkem, Mineral Resources und Sayona verloren zwischen 3,9 und 7,4 Prozent. Die beiden Bergbau-Schwergewichte BHP und Rio Tinto gaben 1,4 und 0,6 Prozent ab. Kursgewinne der vier großen Banken zwischen 0,4 und 0,7 Prozent hievten den breiten Markt in positives Terrain.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.780,70 +0,1% -3,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.764,07 +0,2% +18,8% 07:00 Kospi (Seoul) 2.275,13 -1,5% +1,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.011,92 -0,3% -2,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.078,67 -1,9% -12,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.057,84 -0,2% -5,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.440,63 +0,1% -3,6% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0598 -0,1% 1,0613 1,0563 -1,0% EUR/JPY 159,17 +0,6% 158,26 157,82 +13,4% EUR/GBP 0,8726 +0,0% 0,8723 0,8710 -1,4% GBP/USD 1,2145 -0,2% 1,2166 1,2126 +0,4% USD/JPY 150,19 +0,7% 149,12 149,44 +14,5% USD/KRW 1.351,09 -0,3% 1.354,52 1.351,32 +7,1% USD/CNY 7,1764 +0,0% 7,1752 7,2425 +4,0% USD/CNH 7,3279 +0,0% 7,3255 7,3278 +5,8% USD/HKD 7,8242 +0,0% 7,8206 7,8215 +0,2% AUD/USD 0,6348 -0,3% 0,6367 0,6359 -6,8% NZD/USD 0,5828 -0,2% 0,5837 0,5830 -8,2% Bitcoin BTC/USD 34.300,58 -0,5% 34.485,39 34.347,72 +106,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,73 82,31 +0,5% +0,42 +7,0% Brent/ICE 87,81 87,45 +0,4% +0,36 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.993,45 1.995,10 -0,1% -1,66 +9,3% Silber (Spot) 23,14 23,30 -0,7% -0,16 -3,5% Platin (Spot) 934,30 934,60 -0,0% -0,30 -12,5% Kupfer-Future 3,64 3,66 -0,6% -0,02 -4,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

