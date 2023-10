Anzeige / Werbung

Krebsbekämpfung stellt die heutige Biotechnologie vor große Herausforderungen.

Das kanadische Unternehmen Defence Therapeutics (DTC) zeigt sich mit der Plattform-Technologie ACCUM in den letzten Jahren sehr innovativ und geht neue Wege. Die Anstrengungen richten sich auf Therapien im Kampf gegen weltweit verbreitete Krebsarten wie Lungenkrebs, Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit zahlreichen Patenten und einer neuen Verabreichungs-Technologie gelingt den Kanadiern ein hoffnungsvoller Schritt nach dem anderen. Der weltweite Markt für Krebstherapien wird Schätzungen zufolge in den Jahren 2022 bis 2030 eine Wachstumsrate von 8,4 % (CAGR) erreichen. Defence Therapeutics könnte bereits heute eine "Silberkugel" im Lauf haben. Noch müssen verschiedenen klinische Phasen aber die ermutigenden Ergebnisse aus den Tierversuchen auch beim Menschen nachweisen.

Mit der patentierten ACCUM®-Plattform haben die Kanadier eine flexible Technologie entwickelt, welche in der aktuellen Krebsforschung große Hoffnung macht. Denn die Verbindung der mRNA-Technologie mit dem modernen Verfahren der Verabreichung an betroffene Zellen ist ein wirklicher Fortschritt innerhalb der jüngsten Forschung. Defence Therapeutics setzt dabei auf die Reaktionen des körpereigenen Immunsystems zur Verteidigung gegen böse Eindringlinge. Das Unternehmen will in 2024 gleich drei Phase-1-Studien voranbringen, die allesamt direkt oder indirekt auf der patentierten ACCUM®-Technologie beruhen.





Ein ARM-Impfstoff gegen verschiedene Formen von Krebs hat in Mäusen bereits eine Wirksamkeit von 100 % erreicht und gilt aufgrund seines Aufbaus als revolutionär. Ein proteinbasierter Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs könnte sowohl prophylaktischen als auch therapeutischen Nutzen haben. Und das Chemotherapeutikum AccuTOX®, das eine potenzierte Form von ACCUM® darstellt, hat bereits das renommierte Forschungskrankenhaus City of Hope im Großraum Los Angeles überzeugt. Dort werden ab 2024 die ersten Phase-1-Studien durchgeführt.

Der Markt für mRNA-Impfstoffe ist erst am Anfang seiner Entwicklung

Mithilfe eines mRNA-Impfstoffs wird dem Körper eine Infektion vorgetäuscht, gegen die er unter Einsatz des Immunsystems körpereigene Abwehrstoffe bildet. Der weltweite Markt für mRNA-Impfstoffe und Therapeutika erzielt im Jahr 2022 ein Umsatzvolumen von 33,1 Mrd. EUR und wird voraussichtlich bis 2031 einen erwarteten Wert von 53,4 Mrd. EUR erreichen. Dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 13,3 %. Pandemien wie zuletzt COVID19 könnten die Investitionen in diesem Bereich deutlich erhöhen. Beispielsweise sitzt der deutsche Impfstoff-Spezialist BioNTech nach seiner fulminanten Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 nun auf Cash-Reserven von über 17 Mrd. EUR. Es ist durchaus denkbar, dass sich cashflow-starke Unternehmen mit innovativen Partnern wie Defence Therapeutics in ein Boot setzen, um die Forschung nach vorne zu bringen.

Defence konnte in den letzten Monaten gute Fortschritte erzielen. In Versuchen zeigt sich, dass das AccuTox®-Molekül bereits Krebszellen über verschiedene Mechanismen vernichten kann, u. a. durch Auslösung des immunogenen Zelltods oder durch Stress des Endoplasmatischen Retikulums. Manchmal glückt sogar die direkte Schädigung der DNA einer Krebszelle, was deren Vermehrung unmöglich macht. Bei Tests in drei verschiedenen Tiermodellen für solide Tumore (Lymphome, Melanome und Brustkrebs) kontrollierte der Wirkstoff das Tumorwachstum und wirkte synergistisch mit verschiedenen kommerziell verwendeten Immun-Checkpoints (Anti-PD-1, Anti-CTLA4 und Anti-CD47).

Schaubild zur ACCUM®-Technolgie. Quelle: Defence Therapeutics, Investor Deck Q2-2023





Eine abgeschlossene präklinische Studie, bei der die intranasale Formulierung von AccuTox® von Defence bei Tieren mit bereits etabliertem Lungenkrebs eingesetzt wurde, zeigte, dass die Verabreichung von AccuTox® als Kombinationstherapie mit dem Immun-Checkpoint-Inhibitor Anti-PD1 das Ausmaß der Lungenknoten im Vergleich zu den nicht oder mit Anti-PD1 behandelten Kontrolltieren drastisch reduziert. Diese 50-prozentige Reduktion der Krebsknoten bei Tieren mit vorbestehenden Lungentumoren wurde bei einem Behandlungsplan von nur 6 verabreichten Dosen über 2 Wochen mit der AccuTox® Anti-PD1-Kombination erreicht. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen, dass AccuTox® für jeden soliden Tumor geeignet ist und mit einer Vielzahl von Immun-Checkpoint-Inhibitoren synergieren kann, was es zu einer zukünftigen Behandlung der Wahl in der Immunonkologie macht. Nun geht es an die Vorbereitung der klinischen Phase I-Studie mit AccuTox® als Anti-Krebs-Molekül im City of Hope National Medical Center. Wesentliche Fortschritte sind für das Jahr 2024 zu erwarten.

Ist das die "Silberkugel" in der Krebs-Therapie?

Defence hat vor kurzem auch gezeigt, dass mit Chitosan-Nanopartikeln verkapseltes AccuTox® bei Tieren mit vorbestehendem soliden Lymphom eine vollständige Rückbildung des Tumors auslöst. Diese zusätzliche Entdeckung von AccuTox® ist eine einfachere und kostengünstigere Methode im Vergleich zum Einsatz von Antikörpern und könnte eine Schlüsselkomponente der künftigen Verkapselungsstrategien von Defence darstellen und die Zukunft der Molekularmedizin revolutionieren, indem sie die Spezifität des Wirkstoffs für die Tumorstelle erhöht und gleichzeitig die erforderliche Dosierung und die damit verbundenen Nebenwirkungen minimiert.

Nun hat man eine neue Funktion für das injizierbare Krebsmedikament AccuTox® im Zusammenhang mit der Entwicklung von zellbasierten Krebsimpfstoffen entdeckt. Defence hat festgestellt, dass die Verabreichung von unkonjugiertem ACCUM® starke und potente Anti-Krebs-Eigenschaften aufweist. Diese Beobachtung führte zur Entwicklung der Variante AccuTox®, welche in der Lage ist, das Wachstum von bereits etablierten Lymphomen, Melanomen und Gebärmutterhalskrebs zu stoppen, wenn sie gemeinsam mit verschiedenen Immun-Checkpoint-Blockern verabreicht wird. AccuTox® zerstört nicht nur Krebstumorzellen von innen heraus, sondern kann auch eine Immunreaktion auslösen, die den Wirt vor dem erneuten Wachstum des Tumors schützt.

Die Antigen-Kreuzpräsentation

Überraschenderweise hat die transkriptomische Analyse von Tumorzellen, die mit AccuTox® behandelt wurden, noch einen weiteren therapeutischen und positiven Effekt ans Licht gebracht: die Antigen-Kreuzpräsentation. Dieser Prozess ist im Zusammenhang mit der Krebsimmuntherapie sehr wichtig, da dies zur künftigen Entwicklung zellbasierter Krebsimpfstoffe führen wird, die in der Lage sind, CD8-T-Zellen zu aktivieren, die ihrerseits die Krebszerstörung auslösen können. Tatsächlich hat das Defence-Team vor kurzem eine In-vitro-Studie abgeschlossen, welche anschaulich zeigt, wie niedrige AccuTox®-Konzentrationen mesenchymale Stromazellen so umprogrammieren können, dass sie sich wie Antigen-präsentierende Zellen verhalten, ähnlich wie der führende ARM-Impfstoff. Nach der Validierung kann Defence mit einer optimierten zweiten Generation seines ARM-Impfstoffs fortfahren.

Der CEO Sebastien Plouffe ist überzeugt, dass Defence Therapeutics bereits eine "Silberkugel" gegen den Krebs in der Hand hält. Quelle: Defence Therapeutics





"Diese jüngste Beobachtung ist in der Tat aufregend und bahnbrechend, da sie zeigt, wie ein einziger Wirkstoff, AccuTox®, als injizierbarer Antikrebswirkstoff in einer bestimmten Konzentration auf ein Ziel eingesetzt werden kann und als Wirkstoff geeignet ist, einen zellbasierten Impfstoff zu entwickeln, wenn er in niedrigerer Konzentration auf weitere Indikationen angewendet wird", fügte CEO Sebastien Plouffe hinzu.

Die DTC-Aktie läuft deutlich besser als der Markt

Während der NASDAQ-Biotechnology-Index auf Sicht von 12 Monaten mit 8,5 % ins Hintertreffen geraten ist, kann die DTC-Aktie einen Zugewinn von 51 % vorweisen. Mit einer Marktkapitalisierung von 132 Mio. CAD ist nun auch eine Größenordnung erreicht, wo institutionelle Investoren aufmerksam werden.

Die DTC-Aktie steht am Ende einer Konsolidierungsphase und zeigt steigendes Volumen. Innerhalb von 12 Monaten konnte der Wert 51 % Performance zeigen. Quelle: Refinitiv Eikon vom 27.10.2023





Fazit: Das Jahr 2024 wird somit äußerst spannend, denn die umfangreiche Pipeline geht in die ersten Phase-1-Studien, welche im City of Hope National Medical Center durchgeführt werden. Verspricht ACCUM® und die Variante AccuTox® was in den Vorversuchen indiziert wird, so könnte sich Defence Therapeutics zum Top-Pick im Sektor der nordamerikanischen Krebsforschung entwickeln. Die Aktie hat während den umfangreichen Forschungen eine mehrmonatige Konsolidierungsphase hinter sich gebracht und zeigt in den letzten Tagen Anzeichen von Momentum-Käufen. Charttechnisch überzeugend ist der Anstieg im Handelsvolumen bei gleichzeitig anziehenden Notierungen. Die Phase der günstigen Bewertung könnte also bald Geschichte sein.







