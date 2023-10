DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NETZENTGELTE - Die Koalition hat sich auf eine Verlängerung des staatlichen Milliardenzuschuss für die Netzentgelte zur Subvention der Strompreise geeinigt. Er könne "bestätigen, dass sich die Bundesregierung darauf verständigt hat, den Anstieg der Netzentgelte im kommenden Jahr zu dämpfen", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. "Konkret wird das im Jahr 2024 mit einem Zuschuss zur anteiligen Finanzierung der Übertragungsnetzentgelte in Höhe von 5,5 Milliarden Euro geschehen", fügte er hinzu. (Augsburger Allgemeine)

SOZIALAUSGABEN - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt künftig reduzieren. "Es ist zu viel Verteilung, es ist zu viel Sozialpolitik, da müssen wir ran", sagte Lindner beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post. Den Rufen von SPD und Grünen nach einem Aussetzen der Schuldenbremse erteilte er eine Absage. Zudem müsse sich Arbeiten gegenüber dem Nicht-Arbeiten in jedem Fall lohnen. "Wir haben dringenden Anlass, unsere Systeme einer Kontrolle zu unterziehen", sagte Lindner. Menschen mit einem Einstiegsjob "stellen sich die Sinnfrage", ob es sich für sie angesichts der teils zu hohen Sozialleistungen noch lohne, 40 Stunden an fünf Tagen in der Woche zu arbeiten. (Rheinische Post)

SCHULDENBREMSE - Ifo-Chef Clemens Fuest hat den jüngsten SPD-Vorstoß zum Aussetzen der Schuldenbremse als unbegründet und kontraproduktiv zurückgewiesen. "Für das Aussetzen der Schuldenbremse gibt es keinen überzeugenden Grund, im Gegenteil. In Deutschland herrschen hohe Inflation und Fachkräftemangel. Eine Ausdehnung der Staatsverschuldung würde lediglich die Inflation steigern und die Zinsen weiter erhöhen", sagte Fuest der Rheinischen Post. "Selbst wenn damit öffentliche Investitionen finanziert werden, würden durch die steigenden Zinsen private Investitionen verdrängt. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, an der Schuldenbremse festzuhalten", so der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. (Rheinische Post)

GLASFASER - Mehr als 250 Fälle zum Glasfaser-Überbau hat die Bundesnetzagentur bekommen, seitdem sie vor gut vier Monaten ihre Monitoringstelle eingerichtet hat. Dort können sich Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen melden, wenn sie darauf stoßen, dass in Gegenden zwei Unternehmen unabhängig voneinander Glasfaser verlegen. Darüber beschweren sich vor allem Wettbewerber der Deutschen Telekom. Sie sehen den schnellen flächendeckenden Glasfaserausbau als gefährdet an und fordern eine stärkere Regulierung des Marktführers. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

KI - Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben größten demokratischen Volkswirtschaften der Welt haben sich auf neue Leitlinien für Künstliche Intelligenz (KI) geeinigt. Sie betonen darin die Notwendigkeit, die Risiken dieser neuen Technologie zu begrenzen und die Menschen vor einer missbräuchlichen Nutzung zu schützen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die die japanische G-7-Präsidentschaft am Montag veröffentlicht hat. Damit wird an Anbieter appelliert, mögliche Risiken von KI-Systemen wie ChatGPT zu identifizieren und in Transparenzreports regelmäßig zu veröffentlichen. Außerdem sollen sie wirksame Maßnahmen entwickeln, um KI-Inhalte zu kennzeichnen, etwa durch spezielle Wasserzeichen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

October 31, 2023 01:54 ET (05:54 GMT)

