EQS-Ad-hoc: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS veräußert chinesisches Maisgeschäft an Joint-Venture Partner Kenfeng mit deutlich positivem Ergebniseffekt



31.10.2023 / 07:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 KWS veräußert chinesisches Maisgeschäft an Joint-Venture Partner Kenfeng mit deutlich positivem Ergebniseffekt KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN DE0007074007) Einbeck, den 31.10.2023 - Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der KWS SAAT SE & Co. KGaA, KWS SE, ("Vorstand") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die 49%ige Beteiligung an dem Joint Venture, der KENFENG - KWS SEED CO., LTD sowie das chinesische Mais-Portfolio (inkl. Lizenzen) an den Joint Venture Partner, die Beidahuang Kenfeng Seed Co., Ltd. ("Kenfeng"), ein Unternehmen der Beidahuang Group Co., Ltd.-Gruppe, zu veräußern ("Transaktion"). Die Durchführung der Transaktion bedarf des Abschlusses von Kaufverträgen, die vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen chinesischen Behörden und Unternehmensgremien der Beidahuang Group Co., Ltd.-Gruppe voraussichtlich am 18. November 2023 unterzeichnet werden. Der Verkaufserlös beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Über Details der Transaktion sowie die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vorstand erwartet durch die Transaktion einen deutlich positiven Effekt auf das Betriebsergebnis und das Ergebnis nach Steuern im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024. Die Veräußerung des KWS Maisgeschäfts in China erfolgt insbesondere vor dem Hintergrund veränderter regulatorischer Rahmenbedingungen. Mit Vollzug der Transaktion wird KWS seine Geschäftsaktivitäten in China reduzieren. Kontakt: Mitteilende Person:

Peter Vogt

Head of Investor Relations

Tel.: +49-30-209136-217

Mobil: +49-151-18855614

peter.vogt@kws.com

KWS SAAT SE & Co. KGaA

www.kws.de



Ende der Insiderinformation



31.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com