Logitech hat mit Hanneke Faber eine neue Konzernchefin ernannt. Sie kommt von Unilever und wird ihren neuen Job am 1. Dezember 2023 antreten.Lausanne - Logitech hat mit Hanneke Faber eine neue Konzernchefin ernannt. Sie kommt von Unilever und wird ihren neuen Job am 1. Dezember 2023 antreten. Als CEO werde Faber zunächst am Hauptsitz von Logitech in der Schweiz tätig sein, bevor sie im nächsten Jahr ins Silicon Valley umziehen werde, teilte der amerikanisch-schweizerische Konzern am späten Montagabend mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...