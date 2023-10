Die amerikanische Bekleidungsfirma VF Corporation (ISIN: US9182041080, NYSE: VFC) zahlt am 20. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Record day ist der 11. Dezember 2023. Gegenüber dem Vorquartal (0,30 US-Dollar) ist dies eine Reduzierung um 70 Prozent. Zuvor wurde die Dividende bereits im Februar 2023 um 41 Prozent reduziert. Auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...