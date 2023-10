NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 97,80 auf 96,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwierigen gewordenen Umfelds sehe sie Anlagechancen für Titel aus der Baustoffebranche, denen die Anleger Wachstum zutrauten, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf das kommende Jahr. Bei CRH lägen diese etwa im US-Infrastrukturmarkt. Doch auch Aktien, für die sie bisher vorsichtiger gewesen sei, erschienen zunehmend werthaltig. So könnten bei Saint-Gobain und Heidelberg Materials niedrige Vergleichswerte aus dem Vorjahr und Preisanhebungen die Margen antreiben und im ersten Halbjahr 2024 zu einer starken Erholung führen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 15:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 20:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

