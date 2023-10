Die OMV errichtet in einem Joint Venture mit Interzero, einem Anbieter von Kreislauflösungen, eine Sortieranlage zur Herstellung von Rohstoffen für das chemische Recycling. Insgesamt wird die OMV über 170 Mio. Euro in den Bau dieser Anlage im süddeutschen Walldürn investieren. Die OMV wird 89,9 Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten und 10,1 Prozent der Anteile entfallen auf Interzero. Der Produktionsstart der neuen Anlage soll 2026 erfolgen. Insgesamt werden rund 120 neue Arbeitsplätze an dem neuen Standort geschaffen. Der Spatenstich soll am 20. November 2023 erfolgen. CEO Alfred Stern: "Das gemeinsame Projekt mit Interzero wird Einsatzmaterial für unsere ReOil®-Technologie bereitstellen, die dieses wiederum in hochwertige nachhaltige ...

