Die OMV hat in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29,4 Mrd. Euro erwirtschaftet, das sind um 38 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Zurückzuführen ist dies auf die niedrigeren Marktpreise, so das Unternehmen. Das CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich nach neun Monaten um 49 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro, der Periodenüberschuss um 48 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro. Die OMV erwartet für 2023 einen durchschnittlichen Brent-Rohölpreis von über USD 80/bbl (vorherige Prognose: zwischenUSD 75/bbl und USD 80/bbl; 2022: USD 101/bbl). Für 2023 wird ein durchschnittlich realisierter Gaspreis von rund EUR 30/MWh (2022: EUR 54/MWh), mit einer THE-Preisprognose von rund EUR 40/MWh, erwartet (2022: EUR 122/MWh). Der Auslastungsgrad der ...

