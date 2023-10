Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4928/ Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, trifft sich mit Podcast-Host Christian Drastil jeden letzten Donnerstag im Monat zum "D&D Research Rendezvous", Diesmal geht es um Aktien, konkret um den Wiener Aktienmarkt, gesendet wird im Oktober am Weltspartag. Wir erwähnen den Kapitalmarktausblick im Lichte aktueller geopolitischer Zuspitzungen, was das für das von uns zuletzt besprochene Thema der Attraktivität der Anleihen bedeutet, eine Veranstaltung zum Kapitalmarkt Österreich in der RBI mit u.a. Gerald Grohmann. Und dann natürlich das Kernthema: Unterbewertung ATX mit den Facetten Osteuropa-Abschlag, Grösse, Liquidität. Natürlich geht es auch um Wachküss-Einschätzungen und da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...