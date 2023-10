MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal erneut von den höheren Zinsen profitiert. Der stark gestiegene Überschuss im Kredit- und Spargeschäft konnte damit die Verluste in der Türkei und eine höhere Risikovorsorge mehr als kompensieren. Der Gewinn sei um 13 Prozent auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen, teilte die zweitgrößte Bank Spaniens am Dienstag in Madrid mit. Damit übertraf die im EuroStoxx 50 notierte Bank die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten leicht.

Besser als erwartet fielen die Geschäfte in Spanien aus. Im Rahmen der Analystenprognosen lief es dagegen in Mexiko, dem wichtigsten Markt für die spanische Bank. Probleme bereitete die hohe Inflation und höhere Steuern in der Türkei. Dort rutschte die Bank im dritten Quartal überraschend ins Minus./zb/niw