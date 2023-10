Eigenmann Veronelli, ein führendes Unternehmen im Verkauf, Marketing und Vertrieb von Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten, gab heute die Eröffnung seines neuen Labors für die Segmente Kosmetik und Körperpflege sowie Farben und Beschichtungen bekannt, mit dem es seinen Kunden und erstklassigen Lieferanten in der gesamten EMEA-Region zur Verfügung steht.

Photographed (Left to Right): Ludovico Balbo di Vinadio, Shareholder and Board Member, Eigenmann Veronelli; Elena Zambon, President, Zambon S.p.A; Corrado Bestetti, Shareholder and Board Member, Eigenmann Veronelli; Nathalie Veronelli, Shareholder and Board Member, Eigenmann Veronelli; Gabriele Bonomi, Group Chief Executive Officer, Eigenmann Veronelli; Christian Veronelli, Shareholder and President, Eigenmann Veronelli (Photo: Business Wire)