Der DAX (WKN: 846900) ist zu Beginn der neuen Woche kaum vom Fleck gekommen. Am Montag legte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 30 Punkte zu und ging +0,2% höher mit 14.716 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich betrug das Plus +0,75%, allerdings gingen den Käufern zur Mittagszeit die Kräfte aus. Die deutschen Standardwerte starteten deutlich über dem Schlusskurs vom Freitag in den Tag und markierten im frühen Handel ein Hoch bei 14.797 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...