BAS- BASF rutscht in die roten Zahlen - Prognose am unteren Ende bestätigtBAYN-Zwei neue Urteile wecken die Sorge vor einem wiederkehrenden Rechtsrisiko rund um das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat.KBX-Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse mit deutlich mehr UmsatzKCO-hat seinen Gewinn im dritten Quartal zum Vorjahr zwar deutlich gesteigert, dabei aber nur das untere Ende der Prognosespanne erreicht und die Jahresprognose gesenkt.MUX-Mutares will Mehrheit an Teamtex Gruppe kaufenQIA-hat im dritten Quartal zwar weniger umgesetzt als vor Jahresfrist, dabei aber die Erwartungen der Analysten übertroffen MV-Teamviewer bekräftigt nach starkem Quartal die Prognose ABI BB-AB InBev bestätigt Prognose trotz 3Q unter ErwartungenBBVA SM-BBVA steigert Gewinn erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...