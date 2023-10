ams Osram hat im 3. Quartal einen Quartalsumsatz von 904 Mio. Euro erwirtschaftet, die unternehmenseigene Prognosespanne lag bei 840 bis 940 Mio. Euro. Im 3. Quartal des Vorjahres erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 1,2 Mrd. Euro. Das EBIT liegt im 3. Quartal 2023 bei 71 Mio. Euro (Q3 2022: 91 Mio. Euro). Aufgrund des positiven Einflusses strikter Maßnahmen zur Kostenkontrolle und Sondereffekten im Zusammenhang mit dem Erhalt öffentlicher Fördermittel erzielte das Unternehmen eine bereinigte EBIT-Marge von 7,9 Prozent und damit am oberen Ende der eigenen erwarteten Prognose von 5 bis 8 Prozent. Der Konzern verzeichnet den Angaben zufolge zunehmende Projekterfolge in strukturell wachsenden Märkten, insbesondere im Automotive-Bereich ....

