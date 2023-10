HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4929/ In Folge 22 geht es um die 42 wichtigsten Titel an der Wiener Börse, zusammengefasst im ATX Prime. Sprecherin der Folge ist meine absolut smarte Kollegin Alison, die auch jeden Sonntag für"Austrian Stocks in English - presented by Palfinger, the english spoken weekly Summary for the Austrian Stock Market" unsere 21st Austria Weekly Zusammenfassung als audio-cd.at-Podcast aufbereitet. Reinhören, wenn man die wichtigsten 42 Austrian Stocks in englischer Sprache vorgestellt bekommen ...

