Shelly Group erweitert Produktionskapazitäten unter Berücksichtigung weiter steigender Nachfrage



31.10.2023

Sofia / München, 31. Oktober 2023 - Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, verzeichnet eine weiter steigende Nachfrage nach ihren Produkten und Lösungen für das Energieeffizienzmanagement sowie nach Plug-and-Play- und den kürzlich gelaunchten neuen Bluetooth- und Z-Wave-Produkten. Um die Liefermengen für das kommende Black-Friday- und Weihnachtsgeschäft entsprechend zu erhöhen, hat Shelly zwei neue Produktionslinien in ihrer Partnerfabrik in China in Betrieb genommen, die auch die Kapazitäten für das geplante Wachstum im Jahr 2024 bereitstellt. Die beiden neuen Produktionslinien ermöglichen einen potenziellen Umsatzbeitrag von bis zu EUR 30 Mio. pro Jahr. Sie sind Teil der Wachstumsstrategie von Shelly, um das in der Mittelfristplanung vorgesehene Umsatzwachstum von durchschnittlich 43 % pro Jahr auf über EUR 200 Mio. bis Ende 2026 zu realisieren.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group: "Wir freuen uns sehr, dass wir so kurz nach der kürzlichen Bekanntgabe von mehr als 10 Millionen verkauften Geräten nun eine Erweiterung unserer Produktionskapazitäten ankündigen können, die durch die aktuelle Nachfrage getrieben wird. Der kontinuierliche Ausbau unseres Technologieportfolios und die damit verbundene Verbreiterung des Produktsortiments sowohl für Endverbraucher als auch für professionelle Anwender trägt Früchte. So sind wir sehr stolz auf die steigende Nachfrage nach unseren Energiemanagementlösungen und -produkten durch industrielle und professionelle Anwender. Auch die zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres unter der Marke Qubino übernommenen Z-Wave-Produkte für Smart-Home-Lösungen und intelligente Gebäudesysteme zahlen bereits auf den Unternehmenserfolg ein."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: "Die Inbetriebnahme neuer Produktionslinien ist angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Beleg für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung von Shelly und markiert zudem einen wichtigen Meilenstein in der Fortsetzung unserer Wachstumsstrategie. Basierend auf der zunehmenden Bedeutung von Energieeffizienzmanagement und Smart-Building-Lösungen sowie unseren Erfolgen in der Erschließung und Entwicklung attraktiver Nischenmärkte sind wir unverändert auf Kurs, unsere mittelfristige Guidance zu erreichen."



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. Im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

