Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner zu Wochenbeginn erzielten Gewinne eingebüsst. Gegenüber dem Franken hat der Euro ebenfalls nachgegeben, allerdings lediglich minim.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner zu Wochenbeginn erzielten Gewinne eingebüsst. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0605 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat der Euro ebenfalls nachgegeben, allerdings lediglich minim. Derzeit wird er zu 0,9567 gehandelt und verbleibt damit näher an der Marke von 0,96 als jener bei 0,95.

