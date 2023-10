DJ Siemens und Microsoft entwickeln KI für Industriebranchen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz (KI) zusammen mit Microsoft für eine Reihe von Industriebranchen vorantreiben. Erstes Ergebnis der Kooperation ist KI-gestützter Assistent, Siemens Industrial Copilot, der das Zusammenspiel von Mensch und Maschine erleichtern soll, wie Siemens mitteilte. Der Autozulieferer Schaeffler werde einer der ersten Nutzer sein, der das Werkzeug in der Entwicklung, aber auch in der Fertigung einsetze.

Weitere Copiloten sollen für verschiedenste Branchen - Fertigung, Infrastruktur, Transport und Gesundheit entwickelt werden. Der Siemens Industrial Copilot werde Nutzer in die Lage versetzen, komplexen Programmiercode für die Automatisierung zügig zu generieren, zu optimieren und Fehler zu beseitigen sowie Simulationszeiten erheblich zu verkürzen. Ein mehrere Wochen dauernder Prozess werde so auf wenige Minuten reduziert.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2023 03:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.