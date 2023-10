MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Volker Bosse schrieb in einer ersten Einschätzung am Dienstag von sehr starken Zahlen der Online-Apotheke. So habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) von der Effizienz bei den Kosten profitiert. Auch habe das Unternehmen die Lieferketten optimiert und die Produktivität verbessert./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 07:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

