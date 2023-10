Der Vermögensverwalter aus Frankfurt am Main hat nach einem Jahreshoch um 33,00 Euro im September rund 20 Prozent eingebüßt. Nach dem die Unterstützungslinien für 100- und 200 Tage unterschritten wurden, ging es steil nach unten. Am letzten Donnerstag schlug der Kurs an der Unterstützung bei 26,54 Euro auf und es gab eine kleine Gegenwehr. Im Moment wollen wir diesen kleinen Anstieg nicht überbewerten, aber bei einem Ausbruch über den Widerstand, ...

