Euroboden GmbH - Einladung zur Informationsveranstaltung (Audio-Webcast) der Anleihegläubiger mit der Insolvenzverwaltung und der Euroboden GmbH Geschäftsführung am 07. November 2023, 17:00 Uhr

Insolvenzverfahren der Euroboden GmbH am 30. Oktober 2023 eröffnet

Insolvenzgericht beruft Anleihegläubigerversammlungen für den 27. November 2023 ein

One Square kandidiert als gemeinsamer Vertreter in beiden Anleihen

Kurzfristige Beantragung von Sperr-/Hinterlegungsbescheinigungen erforderlich

Audio-Webcast am 07. November 2023, 17:00 Uhr

München, 31.10.2023 - Die Euroboden GmbH hat am 11. August 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren am 30. Oktober 2023 eröffnet und Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl, Partner der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als Insolvenzverwalter bestellt.



Das Amtsgericht München hat zu Anleihegläubigerversammlungen für alle Gläubiger der beiden von der Euroboden GmbH emittierten Anleihen eingeladen. Die Tagesordnung der Anleihegläubigerversammlungen sieht jeweils folgende Punkte vor:



Beschlussfassung über die Bestellung jeweils eines gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen der Euroboden GmbH Anleihen 2019/2024 und 2020/2025.



Die Anleihegläubigerversammlungen finden für die

Euroboden-Anleihe 2019/2024 ISIN DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ

am Montag, den 27.11.2023, um 09:00 Uhr (MESZ), Einlass: 08:30 Uhr

Amtsgericht München, Insolvenzgericht, Saal 202,

Infanteriestraße 5, 80797 München



und für die

Euroboden-Anleihe 2020/2025 ISIN DE000A289EM6 / WKN A289EM

am Montag, den 27.11.2023, um 11:15 Uhr (MESZ), Einlass: 10:45 Uhr

Amtsgericht München, Insolvenzgericht, Saal 202,

Infanteriestraße 5, 80797 München.



statt.



One Square kandidiert als gemeinsamer Vertreter



Bisher haben sich mehrere Hundert Gläubiger mit einem Nominal von über 30 % des ausstehenden Anleihevolumens an One Square gewandt und um Unterstützung gebeten. Daher wird One Square in beiden Anleihen als gemeinsamer Vertreter kandidieren. One Square wird interessierte Anleihegläubiger auf den Versammlungen kostenfrei vertreten. Für diese Vertretung können die Anleihegläubiger One Square eine Vollmacht erteilen. Diese steht auf der Unternehmenswebseite unter Gläubigerservice / Euroboden zum Download zur Verfügung. Bei One Square registrierte Anleihegläubiger erhalten das Vollmachtsformular ergänzend per Mail zugesandt.



Das ausgefüllte, von allen Depotinhabern unterzeichnete Vollmachtsformular sowie die Sperr- oder Hinterlegungsbescheinigungen, sobald verfügbar, senden Sie bitte an euroboden@onesquareadvisors.com .



Aufgrund verlängerter Bearbeitungszeiten bei den Banken, empfiehlt One Square bereits jetzt, die Sperr- oder Hinterlegungsbescheinigungen zu beantragen.





Audio-Webcast am 07. November 2023, 17:00 Uhr



One Square ist für die Anleihegläubiger Mitglied des vorläufigen Gläubigerausschusses und wird die Anleihegläubiger im Rahmen eines Audio-Webcast gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter Herrn Oliver Schartl über das Verfahren informieren und mit der Geschäftsführung der Euroboden GmbH, Herrn Höglmaier und Herrn Moll, im Vorfeld eingereichte Fragen der Anleihegläubiger beantworten.



One Square lädt alle Anleihegläubiger zum



Audio-Webcast am 07. November 2023, 17:00 Uhr



ein. Bitte benutzen Sie für die Teilnahme den folgenden Webcast-Link:

https://www.webcast-eqs.com/euroboden-202311

Interessierte Anleihegläubiger haben bis zum 05. November 2023 Gelegenheit, ihre Fragen an euroboden@onesquareadvisors.com zu richten.





Wie immer mit den besten Grüßen

Ihr Frank Günther





Kontakt

One Square

- Euroboden -

Theatinerstraße 36

D-80333 München

E-Mail: euroboden@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com





Über One Square

One Square Advisors GmbH ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft mit Sitz in München, Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf und London und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 100 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und hat einen hervorragenden Track Record bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.











