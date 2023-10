Aktien News: Die besten deutschen Wachstumsaktien 2023

Wachstumsaktien sind eine spannende Möglichkeit, Ihren Vermögensaufbau im Depot auf die nächste Ebene zu bringen. Mit diesen Aktien investieren Sie in Vermögenswerte mit hohen prognostizierten Gewinnen und überdurchschnittlichen Renditechancen.

Auch am Kryptomarkt gibt es solche lukrativen Assets, beispielsweise mit Coins, die durch die Decke gehen könnten. Doch bei Wachstumsaktien ist das Risiko im Vergleich zu den Value-Aktien höher. Daher ist es wichtig, dass Sie die Fallstricke bei Aktieninvestments kennen.

Wachstumsaktien werden auch als Growth Aktien bezeichnet

Sie partizipieren strategisch am Wachstum ganzer Branchen

Langfristige Wachstumsaktien kaufen Sie beispielsweise bei eToro

Mit AltIndex analysieren Sie in die aussichtsreiche Aktienart

Die besten Wachstumsaktien in Deutschland

Unternehmen Aktienpreis heute Gewinn maximal PUMA 52,94 EUR 2,172,10 % MTU Aero Engines 177,65 EUR 722,45 % Talanx 59,55 EUR 209,35 %

Warum in Wachstumsaktien investieren?

Wer sich für Qualitätstitel an den Börsen interessiert, sucht in der Regel nach Aktien, die langfristig outperformen. Langfristige Gewinne geben die Möglichkeit, Ihr Geld für Krisenzeiten anzulegen oder für die Altersvorsorge zu vermehren. Wachstumsaktien sind Aktien, die Anleger in der Regel aus diesen Gründen über Jahre oder sogar Jahrzehnte halten.

Die Unternehmen verfügen über starke Geschäftsmodelle und Marken, die in ihren Branchen führend sind. Sie können verschiedene Konjunkturzyklen überstehen und ihre Robustheit gewährleistet stetiges Wachstum.

Das Investieren in Wachstumsaktien gehört zu einer der häufigsten Strategien, die Anleger und Investoren an den klassischen Finanzmärkten verfolgen. Anleger gehen dabei davon aus, dass langfristig der Wert einer einzelnen Aktien deutlich steigen wird. Meist handelt es sich dabei um kleine oder mittelständige Unternehmen sowie Start-Ups, von denen ein starkes Wachstum erwartet wird.

Wenn Sie eine wachstumsbasierte Anlagestrategie verfolgen, sollten Sie sich auf dem Markt nach Wachstumsaktien umsehen. Sie können sich dabei auf ein Land, eine Branche oder Marke konzentrieren. Zur Investition in Aktien, denen Experten ein starkes, zukünftiges Wachstum unterstellen, sollten Sie weitere Vermögenswerte ins Portfolio aufnehmen, um dieses resilienter gegenüber Krisenzeiten und Kursrückgängen aufzustellen.

Wie erkennt man Wachstumsaktien?

Bei den Growth-Aktien ist alles auf Wachstum ausgerichtet, und zwar meist für einen mittel- und langfristigen Anlagehorizont. Das überdurchschnittliche Kurs-/Gewinn-Verhältnis zeichnet sich ebenfalls aus.

Sie outperformen den Markt und ihre Anleger haben großes Vertrauen in ihre Geschäftsmodelle und Ziele. Sie konnten in der Regel innerhalb kürzester Zeit enorme Fortschritte an den Börsen machen und verfügen meist über namhafte Investoren oder ausreichend hohe Liquidität.

Unternehmen von Wachstumsaktien investieren ihre Gewinne häufig zu einem Großteil wieder in die weitere Entwicklung und bauen schnell neue Märkte auf. Ihre Marktmacht steigt kontinuierlich und ihre Anleger sind nicht an kurzfristigen Investitionen interessiert. Wachstumsaktien gehören häufig zu Unternehmen, die keine Dividende an ihre Aktionäre auszahlen. Stattdessen werden die Gewinne reinvestiert und die damit eigene Skalierung vorangetrieben.

Bei Rendite-Strategien liegt der Fokus beim Investieren auf das Wachstum von Unternehmen oder Trends. Growth-Aktien haben laut eToro zwischen 2007 und 2022 im S4P-Growth-Index höhere Renditen als Value-Aktien genossen. Das liegt auch daran, dass diese Unternehmen mit der steigenden Nachfrage am Markt wachsen.

Als Folge dessen verfügen Wachstumsaktien auch häufig über Bewertungen oberhalb des Marktdurchschnittes und ein Umsatzwachstum von mindestens 20 % in den letzten drei Geschäftsjahren.

Welche Wachstumsaktien gibt es in Deutschland?

Grundsätzlich finden sich Wachstumsaktien vor allem in den Branchen von Verbraucher- und Technologietrends. Sie sind auf den entsprechenden Börsenseiten auch häufig unter dem Begriff Small- & Mid-Caps gelistet.

Wachstumsaktien sind nicht für morgen oder übermorgen. Sie eignen sich für solide Gewinnen in mehr als fünf Jahren. Einigen Wachstumsaktien gelingt es auch schon nach ein oder zwei Jahren ihre Anleger mit Gewinnen zu erfreuen.

Die folgenden Kriterien wurden für unsere Auswahl der besten deutschen Wachstumsaktien verwendet:

Die lange Gewinnhistorie basiert auf Daten seit mindestens 2015. So sind verlässliche Aussagen möglich. Die Unternehmen haben in keinem der betrachteten Jahre Verluste gemacht und auch für 2024 muss ein positives Ergebnis absehbar sein. Verluste sind ein No-Go, aber ein Gewinnrückgang wird dennoch verziehen. Durch die Corona-Krise wurden die Kriterien auf maximal zwei Jahre mit einem Rückgang des Gewinns angehoben. Ebenfalls durch die Corona Prämie angepasst wurde die Voraussetzung, dass die Gewinnschätzungen für 2024 höher ausfallen müssen als für die Vorkrisenjahre, die mit 2018 und 2019 festgelegt wurden.

Wachstumsaktie #1: Puma

Wer vor 10 Jahren in Puma Aktien investiert hat, kann sich heute, Ende Oktober 2023, über satte Renditen freuen. Mit 10.000 EUR Investment wäre der Anleger heute um über 24.000 EUR reicher. Am Markt war Puma laut Finanzen.net jüngst mit 8,23 Mrd. EUR bewertet.

Mit Long und Short können Anleger beispielsweise bei Morgan Stanley in Puma investieren. Übrigens konnte Puma im abgelaufenen Jahresviertel zum 30.09.2023 einen Umsatz von 2,35 Milliarden EUR machen. Analysten hatten nur mit 2,35 Milliarden EUR gerechnet.

Wachstumsaktie #2: MTA Aero Engines

Über 722 % beträgt das Wachstum der MTU Aero Engines Aktie seit ihrem ersten Handelstag am 10. Juni 2005. Der Hersteller für Triebwerke aus München verkündete jüngst, dass durch Rückstellungen in Höhe von fast 1 Milliarde Euro im nächsten Jahr keine weiteren Belastungen zu erwarten sind. Diese waren notwendig, um umfangreiche Inspektionen an defekten Triebwerken durchzuführen.

Analysten heben weiter den Daumen. JPMorgan belässt sein Kursziel auf 235 Euro, da das operative Ergebnis und der Free Cashflow besser als erwartet ausgefallen sind. Auch die UBS belässt ihr Kursziel aufgrund der übertroffenen Erwartungen und der positiven Entwicklung bei den Qualitätsproblemen der Getriebefan-Triebwerke unverändert bei 205 Euro. Quelle

Wachstumsaktie #3: Talanx

Die Management- und Finanzholding betreut eine Gruppe von Unternehmen, die Erst- und Rückversicherungsleistungen anbieten. Bekannte Marken von Talanx sind neben der Eigenmarke Talanx auch die Allianz, Generali oder Aviva. Kürzlich konnte das Unternehmen seine Gewinnprognose von 54 auf 58 Euro anheben. Die Analysten sind sich sicher, dass der Versicherer gut abgeschnitten hat.

Der Versicherer habe gut abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu hätten Erstversicherungsaktivitäten wesentlich beigetragen, soweit dies bislang erkennbar sei. Quelle

Fazit: Growth Investing ist eine langfristige Investition, die mit erhöhten Risiken verbunden ist. Wachstumsinvestoren können die Plattform von AltIndex nutzen, um einzelne Finanzinstrumenten zu untersuchen und die Risiken besser einschätzen zu können. Erfahren Sie alles über die Kurs-Gewinn-Verhältnisse von Wachstumsaktien und ihre aktuellen Bewertungen.

Wachstumsunternehmen zahlen nur selten Dividenden, aber Anlegern geht es auch beim Investieren in diese Werte nicht um ein paar Euro oder Cent, sondern um langfristiges Wachstum. Anleger, die mit einem langfristigen Horizont investieren, müssen jedoch eine gewisse Volatilität in Kauf nehmen. Zusätzliche Anlageklassen wie Kryptowährungen können hinzugefügt werden, um die Diversifiziert erhöhen und die Volatilität zu dämpfen.

Als Kryptowährungen eignen sich möglicherweise Krypto Pre-Sales wie Bitcoin Minetrix. Der native Utility-Token $BTCMTX ist gerade im Vorverkauf für nur 0,0113 $ erhältlich. Sie erhalten mit dem Mining Coin Zugang zum lukrativen Bitcoin Mining über Cloud-Mining-Anbieter.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin sowie Content Creator tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger Webseite: https://blockchain-technologie.digital/ Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/ Twitter: https://twitter.com/Block_Chica