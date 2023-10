UniDevice verzeichnete auch im 3. Quartal aufgrund des schlechten Konsumklimas und der Realeinkommensverluste in Deutschland ein schwaches Ergebnis. Angesichts der hohen Vergleichswerte sank der Umsatz im Jahresvergleich um 34% auf EUR 94 Mio. Auch das EBIT halbierte sich im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr auf EUR 0,9 Mio. Positiv ist, dass sich die Dynamik im Vergleich zum schwachen ersten Halbjahr deutlich verbessert hat. Tatsächlich verbessern sich die Bruttomargen sequentiell (1,9% in Q3 gegenüber 1,6% und 1,8% in Q1 bzw. Q2), was zu einem Q3-Ergebnis führt, das so hoch ist wie das der ersten beiden Quartale 2023 zusammen. Darüber hinaus deuteten die isolierten Oktober-Umsatzzahlen von +15% yoy auf eine Wiederaufnahme des Wachstums in Q4 hin, was AlsterResearch zuversichtlich stimme, dass UniDevice das Jahr mit einem ordentlichen Ergebnis abschließen werde. Infolgedessen erwarten die Analysten, dass UniDevice ein attraktiver Dividendenzahler bleibt (eAR: '23 Divi-Rendite von 12%). Bei einem '23er-KGV von ~7x bestätigt AlsterResearch das BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 2,50 (alt: EUR 2,70), was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 150% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/UniDevice%20AG.