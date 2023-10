Die Q3-Zahlen von HelloFresh (HF) fielen gemischt aus. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich im Jahresvergleich, doch der stärkere EUR belastete. Höhere Kosten, u.a. für Marketing, sorgten für eine schwächere adj. EBITDA-Marge, obwohl HF Effizienzsteigerungen im Fulfillment erreichte. Sowohl der Umsatz als auch das adj. EBITDA blieben im dritten Quartal hinter dem Konsens zurück. Das Unternehmen erzielte jedoch einen positiven Free Cashflow, der in 9M 2023 einen Zufluss von EUR 44,5 Mio. erzielte, nach einem Abfluss von EUR 46,7 Mio. in 9M 2022. Das Management ist zuversichtlich, dass sich das Umsatzwachstum und die Profitabilität im vierten Quartal wieder beschleunigen werden. Diese Zuversicht fußt auf mehreren Faktoren, darunter die kürzlich eröffnete Produktionsstätte in Arizona, eine bessere Produktivität, die Verringerung der Kapazitätsengpässen in den USA, und die Erweiterung der Produktpalette. Nach Senkung der Schätzungen kommt AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von 28,00 EUR, das Rating wird nach dem jüngsten Kursrückgang auf KAUFEN hochgenommen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE