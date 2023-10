Düsseldorf (ots) -Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zeichnet erstmals die "100 Vorreiter der Transformation in der deutschen Wirtschaft" aus. Über 5.000 Unternehmen wurden recherchiert und bewertet, 100 Fachjurys trafen die Entscheidungen über die Besten in 100 Branchen. Unter den Siegern des bisher umfangreichsten nationalen Nachhaltigkeitswettbewerbs: DAX-Konzerne, KMUs und kleine Herausforderer, bekannte Namen und Überraschungen. Zur festlichen Preisverleihung am 23. November 2023 in Düsseldorf kommen ca. 1.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Forschung, Kultur und Gesellschaft."In allen Branchen gibt es erfolgreiche Nachhaltigkeitslösungen." sagt Stefan Schulze-Hausmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. "Wir wollen helfen, die besten Beispiele in die Breite zu tragen, um die notwendigen Transformationen zu beschleunigen."Neuer Wettbewerb.In Zusammenarbeit mit dem DIHK, dem Bundesumweltministerium, dem WWF und zahlreichen Partnern aus Forschung und Beratung wird der 16. Unternehmenspreis des DNP erstmals in 100 Branchen vergeben. In jeder Branche wurden zunächst mithilfe künstlicher Intelligenz in öffentlich zugänglichen Daten wie Nachhaltigkeitsberichten, Rankings und Webseiten etwa 50 Unternehmen recherchiert.Ihre in Anlehnung an die CSRD der EU erstellten Nachhaltigkeitsprofile wurden Scorings unterzogen. Fachjurys für jede Branche - insgesamt ca. 150 Expert:innen aus Forschung, Beratung, Verbänden und Zivilgesellschaft - wählten in einer Nominierungs- und einer Entscheidungsrunde die Finalisten und Sieger aus: Unternehmen, die in ihrer Branche wirksame und beispielhafte Beiträge zur Transformation zeigen, die zu "Leuchttürmen" ihrer Sektoren geworden sind - oder es werden sollten. Sie sind ab sofort auf der Webseite des DNP zu finden: www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen16. Preisverleihung in Düsseldorf.Repräsentiert durch ihre CEOs und Nachhaltigkeitsverantwortlichen erhalten die 100 Branchensieger am 23. November 2023 im Rahmen des zweitägigen 16. Deutschen Nachhaltigkeitstages ihre Trophäen. Daneben werden im MARITIM Hotel Düsseldorf branchenübergreifend diejenigen fünf Sieger gesondert ausgezeichnet, die besonders vorbildliche Leistungen in den Transformationsfeldern Klima, Ressourcen, Natur sowie Wertschöpfungskette/Gesellschaft geleistet haben.Ehrenpreise gehen u.a. an CNN-Anchor Christiane Amanpour und die US-amerikanische Sängerin und Nachhaltigkeitsaktivistin Macy Gray. Die Verleihung im TV-Format moderieren u.a. Dennis Wilms (SWR), Jeannine Michaelsen (Pro7), Dr. Florence Randrianarisoa ('Dr. Flojo', ZDF) und die Wissenschaftsastronautin Dr. Insa Thiele-Eich. Sternekoch Nelson Müller sorgt für das vegetarische Dinner. Tickets unter karten.nachhaltigkeitspreis.de/Am Folgeabend, dem 24. November 2023, feiern der DNP Sport sowie der Internationale DNP Premiere, der 9. Next Economy Award geht an grüne Start-ups und Dr. Eckart von Hirschhausen stellt den neuen DNP Gesundheit vor.Weitere Informationen unter www.nachhaltigkeitspreis.deDer Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit acht Wettbewerben (darunter der Next Economy Award für "grüne Gründer:innen"), über 1.200 Bewerbern und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird vergeben von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen. Rahmen für die Verleihung ist der Deutsche Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf, die meistbesuchte jährliche Kommunikationsplattform zu den Themen nachhaltiger EntwicklungPressekontakt:Anne Noe, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, +49 211 5504 5511,presse@nachhaltigkeitspreis.deOriginal-Content von: Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70289/5638206